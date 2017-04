Ivana Jordan: Ne želim da ugasim veru da zaista postoje srodne duše

To što se nakon pet godina braka razvela od supruga Dušana Antonijevića sa kojim ima sina Vuka, Ivani Jordan nije poljuljalo veru u ljubav. Ovaj emotivni krah pevačici nije oduzeo nadu da srodne duše postoje. Ipak, ona priznaje da je do sada mnogo plakala i patila zbog ljubavi.

-Mnogo puta sam plakala zbog ljubavi, ali je se trudim da to preokenem u neku pozitivnu poruku i pretočim u svoje pesme, jer ne volim da me tuga da osvoji. Ne dozvoljavam joj da zavlada i pokušavam smehom i pozitivnim mislima da je pobedim. Ne želim da mi ugasne vera da zaista postoje srodne duše. To je danas dosta retko, ali to je velika sreća, i onaj ko to ime treba da čuva – bila je iskrena pevačica u razgovoru za Clip.rs.

Upravo zato je Ivana svoju novu pesmu “Moj anđele”, koju je posvetila svakome ko voli.