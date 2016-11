Jovana Joksimović: Sreću merim vremenom provedenim sa porodicom

Šarmantna urednica i voditeljka “Jutarnjeg programa” televizije “Pink” Jovana Joksimović godinama ima status televizijske zvezde, koji je stekla zahvaljujući profesionalizmu i predanom radu. Atraktivna tridesetpetogodišnjakinja novinarskim poslom počela je da se bavi kada se na nagovor majke prijavila na konkurs nekadašnje “BK televizije”, gde je ubrzo počela da radi autorsku emisiju “Blokbaster”. Ipak, zavidnu karijeru izgradila je tek kada joj je Aleksandar Tijanić pružio šansu da sa kolegom Srđanom Predojevićem bude voditelj “Jutarnjeg programa” na Radio-televiziji Srbije. Mada se do tada nisu poznavali, Jovana i Srđan brzo su postali uigrani tandem, uz koji se punih deset godina budi najveći broj građana.

Uporedo sa napretkom u poslu, Jovana je javnosti postala zanimljiva i zbog svoje veze, a sada i braka sa kantautorom Željkom Joksimovićem. Skladni par upoznao se kada su 2008. godine angažovani da zajedno vode Evroviziju, a emocije koje su se tada rodile među njima bile su dovoljno jake da oboje odluče da okončaju svoje tadašnje veze i da započnu novo životno poglavlje. Početak njihove romanse obeležilo je veliko interesovanje medija, koji su ih pratili u stopu. Novu buru izazvali su kada su pre skoro pet godina odlučili da se venčaju na Maldivima, a kasnije su svoj brak krunisali i u Crkvi svetog Marka. Poznata novinarka i uspešni muzičar danas se trude da žive normalnim životom, u kome im je priroritet njihov dvogodišnji sin Kosta, a jedno drugome najveći su životni oslonac i podrška.

Ove godine navršava se deset godina od kada ste sa kolegom Srđanom Predojevićem počeli da vodite “Jutarnji program”, po čemu pamtite prethodnu deceniju?

– Po uspehu, ostvarenosti, rezultatima, radosti i prijateljstvu. Ne samo što volim “Jutarnji program”, volim Srđana, koji je moj kum, i sve one male rituale koje imamo. Kafa, pauze, doručak posle programa, kolegijumi, zivkanje gostiju i ostalo. To je mali svet koji me svakodnevno ispunjava.

Šta je, prema vašem mišljenju, bilo presudno da steknete poverenje gledalaca i od svojih imena napravite prepoznatljiv brend?

– Gledaoci osete da li to radite iz srca, da li ste pripremljeni i da li i vas zanima ono što i njih. Ako pitate isto što bi i oni, ako je i vama nešto smešno, ili tužno, ako to ne krijete i pokažete da ste živ čovek, samo sa one strane ekrana, to ljudi cene i vole da gledaju.

Nedavno ste otkrili istinu o vašem odlasku sa Radio-televizije Srbije. Zašto ste tako dugo čekali i kako ste gledali na nagađanja koja su u tom periodu postojala o promeni vašeg posla?

– Nemam neki poseban razlog. Tada to nimalo nije bilo afirmativno da bismo o tome pričali, a sada mi je tako svejedno. Nikad me te čaršijske priče ne zanimaju, niti pamtim ta nagađanja. Koliko god da je bilo iznenađenje da “Pink” pokuša da napravi kredibilan i gledan “Jutarnji program”, sada je svima jasno da smo u tome uspeli.

Poslednjih godina stekli ste status ozbiljnog novinara koji, osim svoje emisije, radi najvažnije intervjue i projekte na “Pinku”. Na koji se način trudite da opravdate poverenje gledalaca i pretpostavljenih?

– Tako što poštujem pravila profesije. Pitam, informisana sam, puštam sagovornike da pričaju i poštujem ih.

Lepim ženama često je teže da istaknu svoje kvalitete, da li vam je smetalo što su mnogi godinama u vama videli samo lepo lice ili partnerku popularnog pevača?

– Nisam to nikada osetila. Mislim da mi je čaršija priznala da sam profesionalac koji je imao identitet i pre udaje. I zato valjda nisam samo supruga, a ni lepo lice.

Rad na “Jutarnjem programu” iziskuje specifičan način života, te vaše kolege obično ne mogu dugo da izdrže taj tempo. Kako je vama uspelo da se naviknete na ustajanje u pet ujutru?

– Nisam se navikla, samo sam disciplinovana toliko da ne ležem na vreme da bih lakše ustala, a često spavam posle posla. To je najteži deo posla i volela bih da upoznam nekoga ko će mi dati savet šta da uradim da ustanem čim zazvoni sat u pet, a ne da taj proces ponekad traje i pola sata. Probala sam razne trikove, još uvek ništa nije pomoglo.

Da li je potrebno mnogo truda da biste vi i vaš suprug uskladili, s obzirom na to da je njegov posao vezan za večernje, a vaš za jutarnje sate?

– Ponekad je potrebno da ja ne spavam ili da se on ranije probudi, ponekad trpi Srđan jer zamenim smene, ali se zaista trudimo da što više budemo zajedno. Mi smo takvi, volimo da se ne razdvajamo, najlepše nam je kad smo zajedno i onda pravimo razne kombinacije da bismo sebi ugodili.

Početkom godine odlučili ste da otvorite agenciju za odnose sa javnošću, znači li to da polako planirate da napustite novinarstvo i kako napreduju vaši poslovi?

– Naravno da ne. Agencija je olakšala da neke poslove koje sam radila lakše i jednostavnije naplatim. Imam nekoliko projekata na kojima radim, i vrlo sam zadovoljna. Ponekad se oni tiču Željka, ali češće su to projekti iz drugih branši.

Da li je vaš suprug vaš prvi klijent?

– Željko ima agenciju “NewMediaTeam”, sa kojom dugo radi, a ja pomognem kad god mogu.

Koliko ste tokom godina naučili o njegovoj profesiji i da li bi njegov posao mogao da preraste u porodičnu manufakturu?

– Moglo bi da funkcioniše kao i sada, Željko da komponuje, peva i nastupa, a ja da pomažem koliko mogu.

Kako izgledaju vaša putovanja od kada ste dobili Kostu?

– Predivno, ispunjeno, nemirno, nasmejano, uzbudljivo. On je toliko sladak i dobar, pametan i veseo dečak, beskrajno smo ponosni na njega. Nedavno je tražio da mu kupimo naočare za sunce i sada misli da njega niko ne vidi kada ih stavi. To je jako zabavno.

Vaš suprug je zbog prirode posla često na meti obožavateljki koje mu se udvaraju. Jeste li se s vremenom navikli da se nosite sa tim i kako vam je bilo na početku veze?

– Ne znam kako bih mogla da živim i volim, a da strahujem zbog obožavateljki. Divno je što ga publika voli, nekad je to zaista vrlo emotivno, nekad je zabavno i slatko, ali nikada nisam videla da je neko prešao granicu dobrog ukusa. Na početku veze sve to mi je bilo neobično, njegova popularnost je za mene bila nepoznanica. Kada smo prvi put otišli zajedno na njegov nastup, baš sam bila zatečena. Ja nikada nisam imala idole i valjda mi je zbog toga cela situacija bila još čudnija. Ali, sada je to nešto na šta sam navikla i sve mi je u redu.

Željko je više puta u intervjuima naglasio da ste ga mnogo promenili, te da je za to trebalo mnogo mudrosti i inteligencije, da li je iz vaše vizure bilo teško promeniti jednog već izgrađenog muškarca?

– Mislim da smo se mi samo jedno drugome prilagodili u onoj meri u kojoj par treba to da uradi. Nikakvi veliki koraci, to su sitnice koje smo menjali da bismo jedno drugom potpuno prijali. Mislim da ni njemu ni meni nije bilo teško, a ni primetno. Te stvari se spontano dese, ti i ne vidiš da je nešto drugačije.

Koliko ste se vi promenili uz njega?

– Tolerantnija sam, detaljnija i sada znam šta je falš.

Jeste li tokom godina zajedničkog života počeli da ličite jedno na drugo i koje su razlike koje će uvek postojati između vas?

– Sličnosti ima zaista mnogo. Što se tiče razlika, mislim da nikada neću zavoleti skijanje uprkos njegovoj ogromnoj želji, a on neće razumeti moju potrebu da obiđem neke zemlje koje je teško pronaći na karti sveta.

Vaša zaljubljenost rodila se u vreme kada ste oboje bili u dugim vezama, kome je trebalo više vremena da skupi hrabrost da promeni svoj dotadašnji život?

– Oboje smo bili hrabri, jer ljubav ne zna drugačije.

Jeste li u životu uvek bili iskreni prvo prema sebi, a potom i prema okolini i da li ste zbog toga nekada bili osuđivani?

– Prema sebi sam brutalno iskrena, ali se ne trudim da istinom osvešćujem ljude oko sebe. Nisam osoba koja ljudima saspe u oči i ono što zna da će ih zaboleti. Neka svako vodi svoj život onako kako misli da treba. Nekada sam u tom smislu bila buran borac za istinu, a danas se lažovima samo nasmejem i zaobiđem ih.

Da li je bilo teško navići se na život pod lupom javnosti, koji je od početka pratio vašu vezu, a potom i brak sa Željkom?

– Jeste, ali imali smo sreću da mediji nisu preterano zainteresovani za nas i našu privatnost. Početak veze, venčanje i rođenje Koste izazvali su interesovanje medija i javnosti, kojeg je ipak bilo previše, što mi je smetalo. Osim toga, mi vodimo miran život, bez skandala, i nismo svakodnevno pod pritiskom javnosti.

Koliko vam je bilo važno da dete dobijete u braku i da nosite isto prezime kao i vaš suprug?

– Tradicionalista sam po tom pitanju. Bilo mi je bitno da dobijem dete u braku, kao i da svi imamo isto prezime.

Na koji način vas je rođenje Koste promenilo?

– Promenili su se prioriteti u mom zivotu.

Da li ga vaspitavate na sličan način kao što su vas vaši roditelji?

– Trudimo se da budemo dobri roditelji, radimo najbolje što umemo, a vreme će nas oceniti.

Kako Kosta reaguje kada vas ili Željka vidi na televiziji?

– Raduje se, s vremenom mu je to postalo normalno. Zna da je to naš posao.

Na koji način najviše volite da provodite vreme sa njim?

– Igramo se, crtamo, idemo u park, pevamo, slažemo kocke, čitamo… Kao i svaka majka sa dvogodišnjakom.

Odrasli ste kao jedinica, imate li zbog toga veću želju da dobijete još jedno dete?

– Meni nikada nije smetalo što sam jedinica.

Smatrate li da se pred savremenu ženu stavlja previše zahteva – da bude poslovno uspešna, uz to posvećena supruga i majka i uvek doterana? Izgleda da se vi dobro snalazite u svemu tome?

– Trudim se, ali nisam savršena i ne trudim se da to budem. Pronašla sam balans uzimajući u obzir prioritete koji su mi važni – da budem dobra majka i da provodim dovoljno vremena sa sinom, da budem posvećena Željku, jer me naša ljubav nosi i ispunjava, da imam vremena za roditelje i prijatelje. Posao je obaveza koju, srećom, volim i u svemu tome tražim ravnotežu. Naravno, nekad sam manje uspešna, nekad više, ali u životu je najteže naći meru. Važno je da se trudim.

Postoje li zadovoljstva kojih se svesno odričete ili uvek nalazite vreme da i sebi udovoljite?

– U poslednje vreme odričem se ugljenih hidrata, jer želim da se bolje osećam, a smetaju mi. Odričem se ponekad sna, nekad kafe sa drugaricom, ponekad masaže, jer se trudim da što više vremena provodim sa Kostom i Željkom. Po tome merim uspešnost dana, koliko sam se igrala sa Kostom i šta smo radili i naučili. To je moje najveće zadovoljstvo i sve tome podređujem.