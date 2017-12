Gabi Novak: Ako skupim snage, volela bih da napravim još jedan singl

Teška je ta tišina… Govorila je muzička diva Gabi Novak (81), pošto je ostala bez voljenog i nikad prežaljenog supruga, legendarnog šansonjera Arsena Dedića, koji je preminuo pre dve godine. Od tada pa do danas, za nju više ništa nije isto.

Ali, borba traje pa je tako i Gabi morala da nastavi da živi dalje bez svog Arsena, a najveći vetar u leđa daje joj, kako je rekla, sin Matija.

S decembrom dolazi i vreme praznika, setno vreme u kojem svi imaju samo jednu želju – da budu u krugu porodice. To je, kaže Gabi, i njena jedina želja.

– Hvala Bogu, kada se bliži kraj godine, dešava se mnogo raznih televizijskih gostovanja i koncerata tako da mi je, na neki način, dosta zauzet i isplaniran ovaj mesec. To je, zapravo, uvek tako. Kada dođe decembar, ili idem s našim kolegama na koncerte, ili ja idem negde nešto da radim, ili idem da gledam koncerte ili predstave svojih kolega, sve je ispunjeno, teško da sam kod kuće. Veoma me raduje da mi je dan ispunjen – kazala je Novak.

Osim brojnih gostovanja, Gabi je, dodaje, zauzeta i saradnjama pa tako razmišlja da se vrati diskografiji, od koje je, ističe, odustala prije nekoliko godina.

– Masa je mladih ljudi koji žele da im pevam i to me uvek raduje. Pune mi se sveske tekstovima, ali o tome ću još razmisliti. Zašto? Zato što sam se još davno, pre šest godina, odrekla diskografije, ali ako skupim snage, volela bih da napravim još jedan singl. Moram da priznam da me je prijatno iznenadila činjenica da, pored svega što se dešava, postoji nova, mlada generacija koja se, zapravo, vraća nama, starijoj generaciji. To znači da je vredelo raditi sve ono što smo radili, jer dobar deo mladih ljudi želi naše savete i raduju se saradnji s nama – zadovoljno ističe Novak.

Ali, ova muzička diva priznaje da je u životnoj fazi kada su, nakon Arsenove smrti, mnoge stvari njena odgovornost. – Moram da priznam da ja nisam samo pevačica, sada sam u fazi života kad rešavam druge stvari, gomilu njih, a tiču se našeg pokojnog Arsena. Postoji masa ljudi, ozbiljnih pozorišnih ljudi, filmaša, ljudi koji snimaju reklame, a koji traže sve Arsenove idealne pesme koje bi hteli da koriste. Ali, lakše je otpevati pet pesama nego izdvojiti one najbolje. Teško je rešavati svu problematiku oko toga, jer sam ja odgovorna za sve što radim, šta želim ili ne želim i šta dajem – govori Gabi.

Iako postoje periodi kada se umori od svega, jer godine ipak čine svoje, sve zaboravi kad se popne na scenu i kad je dočeka topli aplauz publike. Kao što i nosi naziv jedna od njenih najpopularnijih pesama, Gabi pamti samo srećne dane.

– Najvažnije je da sam zdrava, a godine idu i čine svoje. Uvek idem napred i ne gledam iza sebe. Daj, Bože, da što duže budem zdrava, da radim, a najviše da sam uz svoju decu, kojoj želim još veće zdravlje nego sebi. To je moja jedina želja – kazala je muzička diva.

Sa mnogo ljubavi govorila je o svojoj deci:

– Moja unuka već ide u srednju školu, ima 16 godina i dobar je učenik. Sin Matija, takođe, veoma mnogo radi, i više nego što treba. Već se bojim za njegovo zdravstveno stanje, treba to sve izdržati, ali snaha mi je divna i ona je ta koja drži sve konce u rukama.