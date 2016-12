Filip obradovao Aleksandru skupocenim poklonom u Rimu

Filip Živojinović i Aleksadra Prijović uskoro će proslaviti prvu godišnjicu veze. I dok je Filip svoju dragu već obradovao poklonom, pevačica još ne može da odluči šta ona njemu da kupi.

Lepa Brena nakon putovanja sa snajkama: Nadam se da će im nešto od svega što pričam ostati u glavi

– Mučim muku jer ne znam šta da mu kupim za Novu godinu. Budući da nam je sada i godišnjica, moraću da mu uzmem dva poklona. Kad god pitam Filipa šta mu treba, on kaže ništa, a i ja sam takva. Moraću da ga povedem sa sobom u šoping, pa da on sam odabere. Filip je meni već kupio poklon. Kada smo bili u šopingu u Rimu ja sam htela da kupim sebi jednu lepu tašnicu, međutim to je uradio on i to mi je bio poklon za godišnjicu – kaže Prijovićeva za Pink.rs.

A photo posted by Filip Zivojinovic (@carpediem_fbz) on Dec 17, 2016 at 6:15am PST

Slavni par kratko je posetio Rim taman što su se vratili sa putovanja po Dubaiju, Hong Kongu i Tajlandu, gde su boravili sa Filipovom porodicom.

– Bilo je mnogo lepo i zaista nezaboravno. Moram da se zahvalim Filipovoj porodici koja nas je tamo odvela i to putovanje ćemo zauvek pamtiti. U Rimu je bilo prelepo, Filip i ja mnogo volimo taj grad. Tamo smo se osećali najprijatnije. Iako smo proveli samo jedan dan, mi smo ga lepo iskoristili, šetali smo i obišli mnoge znamenitosti. Na Tajlandu i u Hong Kongu nismo nikada bili i stvarno smo se oduševili. Kao destinaciju za medeni mesec izabrala bih neku egzotičnu, možda baš Tajland – otkriva Aleksandra za Pink.rs.

Inače, pevačica vredno radi na svojoj muzičkoj karijeri, te priprema duet sa Acom Pejovićem.