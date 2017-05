Đoković imao manju saobraćajnu nezgodu u Marbelji

Novak Đoković doživeo je manju saobraćajnu nezgodu u španskoj Marbelji, gde se priprema za turnir u Madridu, prenosi britanski Miror.

Naime, naš najbolji teniser bio je za volanom “fiata 500”, kada je udario u zadnji deo “mini morisa”, a povređenih, niti veće šteta nije bilo

“Novak Djokovic was involved in a minor car collision earlier this week – but was soon forgiven”. LOLhttps://t.co/IXv2RABhPo pic.twitter.com/DiV4pJt1m3

— José Morais (@ZezeAM) May 6, 2017