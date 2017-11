Branislav Lečić iskreno: Malo je glumaca koji bi se usudili da urade ovo što ja radim

Glumac Branislav Lečić koga trenutno gledamo u emisiji “Tvoje lice zvuči poznato” otkrio je zašto je prihvatio učešće, šta mu na to kažu kolege i da li bi ponovo bio ministar i upustio se u političke vode.

Kako uspevate da postignete sve pored pozorišta i snimanja?

– Kradem momente za odmor jer je vrlo naporno. Ovo je šou-program koji traži veliki napor, pre svega jer je kratak rok za pripremu i ako imate druge obaveze, onda vam ostane po dan, dva da se pripremite. A, to je stvarno minimalno. I onda je tu stres jer želim da sve bude okej. Ali iskreno uopšte nije lako.

Da li je bilo teško da se nađete u ulozi žene? Šta su vam rekli prijatelji?

– Svi oni zanju da je ovo zabavni šou-program i svi mi pravimo asocijacije na te likove. Niko od nas ne očekuje posebno od glumaca da napravimo pevačke numere vrhunskog tipa, zato što to nije normalno. Za ovakve stvari se priprema po tri meseca da bi čovek uopšte mogao da nastupi. Ja reagujem krajnje spontano i želim da to bude na nivou i da ostavim neki utisak koji je, pre svega, glumački. Iskreno, taj pevački deo mi najteže pada, on treba da se uvežba. Inače, ne bih smeo da se upustim u šou pre svega da nemam sluha i smisla za pevanje. Što se tiče Vesne Zmijanac, ona je žena i nisam dao volumen koji ona ima u glasu i ja sam pevao falsetom. Ali je ona kao asocijacija glumačke priče bila prepoznatljiva. Možda je maska mogla da bude malo bolja.

Šta vam kažu deca kada gledaju emisiju?

– Deca vole da gledaju, oni se uvek oduševe. Prate i raduju se mojim imitacijama. Na kraju krajeva, to je zezanje. Malo i da se nasmejemo.

Šta kažu kolege na vaše učešće? – Malo je glumaca koji bi se usudili da to urade. Većina nas radi projekte i po tri meseca i treba dosta pripreme da bi se izašlo na scenu i bilo verodostojno. A, ovo je stvarno šok-sistem i malo je glumaca pa čak i, ako imaju druge talente sem glumačkog, ne usuđuju se. Suviše je to stresno. Mi glumci smo navikli da radimo temeljno i ozbiljno i nije sve prepušteno improvizaciji. To je profesionalni kod koji nas prati. Mislim da je to sa svim glumcima tako. Ali, eto, ima i ovakvih projekata koji su dobri zbog toga što mi se oni drugi ne sviđaju. Mislim da su rijaliti takvi da vas prosto teraju od televizije, a mnogi su se navikli kao na džanki fud i ne uzimaju dobru klopu, a ovo je sigurno dobar šou. Tako da i u tom smislu preko ovog šou-programa malo nahranimo publiku nečim što je kvalitetnije.

Danas se svi žale na teška finasijska stanja. Da li ste i vi među njima. Mnogi glumci ulaze u rijaliti zbog toga?

– Ja ne mogu da analiziram tu situaciju, znam da je teška svima pa i meni. Svakako mi je teška. Prosto kultura danas nije u uspešnoj zemlji, ekonomsko jakoj, koja bi mogla da bude doživljena kao baza i kao nadgradnja, onda šta ćemo snalazimo se.

Da li želite da budete ministar kulture?

– To nije pitanje da li ti to želiš. Ja samo znam da mnogi poslovi koji su vezani za kulturu nisu završeni. S obzirom na to da sam sa Zoranom Đinđićem imao viziju šta treba uraditi, meni srce ostaje prazno zbog toga jer posao nije dovršen. Svaka prilika da se to dovrši bila bi okej. Prihvatiti ministarsko mesto, a da politička situacija nije okrenuta želji za ozbiljnom i temeljnom reformom je potpuno besmisleno.