Anđelka Prpić: Uzbuđuje me kada oživljavam likove i teme u kojima se svi pronalaze

Ovih dana se privode kraju poslednje pripreme za premijeru dugo najavljivane “masovne monodrame” pod nazivom “Šta me snađe”. Popularna glumica Anđelka Prpić je glavni protagonista ove fantastične predstave, nastale iz pera Nebojše Romčevića, jednog od najboljih scenarista današnje Srbije, dok režiju potpisuje proslavljeni glumac i režiser Branko Đurić Đura.

Šarmantna Anđelka omiljena širom EX YU prostora, u ovoj predstavi igra Jovanku Joku Jakovljević, bankarku staru 32 godine. Joka je mlada žena koja gradi karijeru onim što ima (pameti i znanja ponajmanje) u surovom korporativnom svetu. Sasvim slučajno se našla pred dilemom: čast i bračna vernost ili uspon u karijeri? Takvu dilemu ne može da razreši sama: čitava vojska likova (u kojima se našla) joj u tome pomaže stvarajući još veću konfuziju u njenoj praznoj glavici, a direktorov sin samo što nije ušao u njenu sobu… Ovaj je svet skrojen tako naopako, da izgleda da je svaka žena bar jednom naletela na svog Harvija Vajnstajna. Zadovoljstvo je njegovo, kajanje njeno…

-Volim kada se pred mene stavljaju teši zahtevi i koji imaju prvenstveno zadatak da budu pitki i da okupljaju široku publiku. Kroz monodramu “Šta me snađe” susrela sam se sa temom sa kojom se, sigurna sam susreću mnoge žene, a to je pitanje morala! Šta je uopšte moral, u kojoj meri ga treba slepo slediti? Da li je vredno pobeći od sopstvenih ubeđenja? Imamo li svoja ubeđenja ili smo zavisni od okoline i sredine i svega sto nam se nameće? Žargonski rečeno, dati il’ ne dati? A šta je na tasu ponekad i “stočne” vage otkriću vam na sceni. Uzbuđue me jako kada treba da oživim likove i teme u kojima se svi pronalaze. Zadatak mi nije lak, a to je da se uglavnom žene ali i muskarci poistovete sa mojim problemom na sceni!– bila je iskrena glumica.