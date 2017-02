Aleksandra Prijović: Uz Filipa sam stekla samopouzdanje i čvrstinu, na njega uvek mogu da se oslonim

Kao po scenariju za najlepšu romantičnu komediju, pevačica Aleksandra Prijović i sportski menadžer Filip Živojinović znali su se dugo pre nego što su započeli romansu, zbližili su se nakon što su oboje prisustvovali tuči u noćnom klubu, a već posle sedam dana zabavljanja bili su sigurni da će ostati zajedno do kraja života. Atraktivna dvadesetdvogodišnja brineta, koja je zadivljujućim vokalnim sposobnostima osvojila čitav region, godinama je poznavala svog deset godina starijeg emotivnog partnera, ali nikada nije ni slutila da će se među njima roditi ljubav. Njihov slučajni susret u diskoteci promenio im je život iz korena, a tokom trinaestomesečne veze ljubav koja ih je na početku spojila postala je još jača. Mada su na početku održavali vezu na daljinu, jer je Filip tada živeo i radio u Americi, ubrzo su se kocke života tako složile da je on dobio posao u Srbiji, te su započeli zajednički život. Lepa pevačica mnogo je sazrela tokom veze sa sinom Slobodana-Bobe Živojinovića, koji joj je glavna podrška i u životu, ali i u karijeri. Skladan par najviše uživa u svojoj ljubavi i mirnoj svakodnevici koju dele, a romantična iznenađenja najlepši su začin njihove veze.

Filip vam često priređuje iznenađenja, uživate li u tome?

– Svaka žena voli kada joj muškarac na romantičan način posvećuje pažnju, a Filip je tip muškarca koji to zaista ume. Meni samo zadaje muke to što i ja moram da smislim kako ću njega da iznenadim.

Koje njegovo iznenađenje vam je najdraže do sada?

– Najposebnije mi je njegovo prvo iznenađenje, jer je bilo neočekivano. Neposredno nakon što smo počeli da se zabavljamo, on je otišao u Ameriku, gde je tada živeo, a ja sam na kućnu adresu dobila buket cveća sa čokoladicama. Nisam imala ideju ko mi je poslao poklon sve dok nisam pročitala njegovu poruku. Posle tog gesta, mnogo puta me je još obradovao, ali sve što vam se desi prvi put nekako najdublje ostaje u sećanju. Danas, kada već i živimo zajedno, najviše me čini srećnom to što je toliko dobar i pažljiv prema meni. Nijedan poklon ne može da bude vredniji od toga.

Koliko ste znali o njemu pre početka vaše veze?

– Mi smo se poznavali nekoliko godina, ali vrlo površno. Ni on ni ja čak ne možemo da se setimo trenutka kada smo se upoznali. Pretpostavljamo da je to bilo kod njega kući, pošto sam se ja družila sa njegovim bratom Viktorom i često sam odlazila tamo. Međutim, to je bio period kada je on živeo u Americi, a ja sam bila u drugoj vezi, tako da se nisam interesovala za njega. Prvi nešto bliži susret desio se kada me je 2015. godine pozvao da mu pevam na rođendanu. Ja sam zapravo te večeri imala nastup, ali su me usred noći zvali Viktor i on da dođem i otpevam nekoliko pesama. Stigla sam na slavlje u pet sati ujutru, pevala sam i posle toga smo se malo družili. Naš sledeći susret desio se kada sam sa Viktorom i još jednim prijateljem otišla na nastup Ace Lukasa koji je pevao u jednom klubu. Filip je te večeri bio sa društvom u drugom klubu, ali je došao na nagovor prijatelja. Kada su se naša društva spojila, prišao mi je i rekao da bismo nas dvoje bili super par. Zbunila sam se i mislila sam da se šali kao što to muškarci znaju da rade. Počela sam da se smejem, ali on me je uveravao da to misli ozbiljno. Moram da priznam da mi je to prijalo, ali ga ipak nisam shvatila ozbiljno. Dok smo se mi zabavljali u klubu je izbila tuča, nastao je pravi haos, i ja sam pala preko separea. Odmah smo izašli iz kluba, a Viktor me je pozvao da odem kod njih kući, gde sam ponovo videla Filipa. Sutradan, kada sam se probudila, videla sam njegovu poruku na Instagramu, u kojoj me je pitao da li sam dobro i odmah mi je predložio da se vidimo. Razmenili smo brojeve telefona, ali sam ja naredna dva dana imala nastupe u inostranstvu, pa nisam mogla da izađem sa njim. Umesto toga, nastavili smo da se dopisujemo i čim sam se vratila sa puta, videli smo se, i tada je sve počelo.

Da li vam je nekada priznao da je namerno nameštao situacije da se, kao slučajno, sretnete?

– Ubrzo po otpočinjanju naše veze rekao mi je: `Gledao sam ja tebe uvek.` Moram da priznam da sam i ja uvek imala o njemu lepo mišljenje, iako sam ga samo površno poznavala. Mnogi ljudi iz moje okoline koji su bliski sa njim govorili su da je fin, kulturan i jako dobar momak, a, naravno, uz sve to, on je i vrlo lep muškarac. Ono što mi se možda najviše dopalo su priče da je veran devojkama.

Na početku vaše veze on je živeo u Americi, da li je bilo teško održati ljubav na daljinu?

– Posle svega desetak dana našeg zabavljanja, on je otišao u Ameriku, a naša veza je funkcionisala tako što smo non-stop bili na telefonu, čuli se i dopisivali. Ljudi iz moje okoline dobro pamte period kada sam, gde god bila i sa kim god bila, samo gledala u telefon i nije me interesovalo ništa što se dešavalo oko mene. Dva puta sam odlazila kod njega u posetu, ali se on ubrzo preselio u Srbiju i odmah smo počeli da živimo zajedno. Sada u Ameriku idemo povremeno kada njegov posao to zahteva.

Jeste li vi razlog njegovog povratka u Beograd?

– Ne, tu je sudbina uplela svoje prste i namestila najbolju moguću situaciju za nas dvoje. Filip radi kao sportski menadžer u jednoj od najjačih američkih agencija, a iz svoje kompanije je dobio premeštaj i postao njihov prvi čovek za evropsko tržište. To se desilo u martu prošle godine, svega dva meseca nakon što smo počeli da se zabavljamo. Kada smo započinjali vezu, nismo ni slutili da će se tako nešto desiti i bili smo jako zabrinuti što ćemo morati da budemo razdvojeni, ali život je posložio sve baš kako nam najviše odgovara.

Da li ste se plašili kako će izgledati vaš zajednički život, jer ljubav na daljinu je drugačija nego kada sa nekim delite svakodnevicu?

– Ni najmanje, posle samo sedam dana naše veze rekao mi je da je siguran da ćemo nas dvoje ostati zajedno do kraja života, a i ja sam mislila isto. Nikada ranije nisam razmišljala da bi takva ljubav mogla da mi se desi, ali, eto, dogodilo se, i vrlo smo srećni. Imamo i veliku podršku naših porodica i sve se odvija baš kako treba.

Ima li sukoba i neslaganja u vašem odnosu?

– Kao i većina parova, i kod Filipa i mene postoje mnoge stvari u kojima smo slični, ali i one gde se razlikujemo. Desi nam se da dođe do razmimoilaženja mišljenja, ali se nikada nismo toliko posvađali da neko vreme ne razgovaramo ili da se neko od nas dvoje toliko iznervira da napusti stan ne bi li se izduvao. Nikada nismo imali svađe takve vrste. Nekada se samo dogodi da se oko nečega ne složimo, ali već posle deset minuta sve bude rešeno.

Reklo bi se da među vama ima više sličnosti nego razlika?

– Filip je mnogo iskusniji jer je stariji od mene deset godina. Ja nekada mislim da sam pametnija i da neke stvari znam bolje od njega, ali se uvek ispostavi da nisam bila u pravu. Zato, u poslednje vreme slušam svaki njegov savet, i što se tiče posla, i što se tiče nekih privatnih stvari. Od kada ga slušam, sve mi u životu odlično ide. Na njega se najviše oslanjam, jer je uvek iskren prema meni, jako me voli i čuva me kao malo vode na dlanu. Ne moram da vam kažem da i ja sve to isto osećam prema njemu.

Mnogima je čudna činjenica da on živi u vašem stanu iako potiče iz imućne porodice?

– On je živeo u Americi kada smo se nas dvoje upoznali, a kada je dolazio u Srbiju, bio je sa svojima u porodičnoj kući. S druge strane, ja sam imala svoj stan u Beogradu, gde sam živela samo, tako da je, kada se vratio za stalno, bilo potpuno logično da počnemo da živimo kod mene. Svesna sam da novine pišu o tome kako je Filip došao da živi kod mene i, iskreno, to me prilično pogađa, jer ja taj stan sada smatram našim zajedničkim domom i mislim da, kada partneri odluče da žive zajedno, apsolutno nije bitno u čijem će stanu biti.

Kako se nosite sa predrasudama i pričama da ste sa njim zbog interesa?

– Tek se o tome pisalo svašta, ali jedino što mogu da kažem je da ja već godinama lepo zarađujem i mogu sebi da priuštim sve što mi je potrebno. Tako da ne znam kakvu bih to korist trebalo da imam od Filipa. Takođe, svi koji me znaju dobro su upoznati sa tim da ja više volim da dajem nego da uzimam i da sam najsrećnija kada imam priliku da usrećim ljude koje volim.

Primećujete li da vas je veza sa Filipom promenila?

– Malo je nezahvalno da ja govorim o tome, ali moja porodica kaže da sam se mnogo promenila od kada smo zajedno. Imam samo dvadeset dve godine, i na neki način sam još dete, ali sam i mnogo sazrela. Mama mi često napominje kako primećuje da sam uz Filipa stekla samopouzdanje i čvrstinu, jer je on muškarac na koga uvek mogu da se oslonim. Sada konačno znam šta hoću i znam da to mogu i da ostvarim. Osećam se potpuno sigurno jer mi on daje vetar u leđa.

Da li se i on promenio uz vas?

– To je više pitanje za njega, on je meni isti od početka naše veze.

Nedavno ste priznali da ste bili žrtva vršnjačkog nasilja, jeste li zbog toga imali nedovoljno samopouzdanja?

– Ne, jednostavno sam odrasla i postala snažnija, a uz to imam čoveka koji je uvek uz mene šta god da se desi. To mi daje najveću snagu. A što se tiče priče o mom ismevanju, dok sam išla u školu, to je bilo jako davno. Naime, ja sam uvek bila svesna svog talenta i imala sam cilj da postignem uspeh u muzici. Zbog toga su me mnogi ponižavali, pa su, recimo, u školi puštali snimke na kojima ja pevam i smejali se tome. Znali su da me vređaju i zato što mi je mama pevačica, pa sam se tukla svaki put kada bi rekli neku lošu reč o njoj ili o bilo kome iz moje porodice. Dana, im to ne uzimam za zlo, a i više ne viđam te ljude.

Činjenica je da s godinama izgledate sve lepše, da li je razlog tome vaše unutrašnje zadovoljstvo?

– Ima i toga, ali sam se promenila jer sam u međuvremenu odrasla. U medijima se mnogo priča o tome da sam operisala čitavo lice i promenila lični opis, a ja sam samo povećala usne.

Smatrate li da je i javno priznanje da ste imali estetsku korekciju vrsta hrabrosti, jer mnoge vaše koleginice kriju takve stvari?

– Bilo bi glupo da to krijem jer svako može da vidi moje slike s početka karijere i da uoči razliku. Postoje priče da ljudi koji rade korekcije imaju nisko samopouzdanje. Ja to ne smatram ispravnim stavom. Naprotiv, mislim da svako ko nije zadovoljan nečin na sebi treba to da koriguje. Oduvek sam želela da imam punije usne i tu želju sam sebi ispunila. Sada se zbog toga osećam bolje, a kada ste lepši sebi, lepši ste i drugima.

Da li vas Filip često savetuje kada je reč o vašem poslu?

– On je tokom odrastanja bio okružen muzikom, pa se razume u svaki segment mog posla. Rukovodim se isključivo njegovim savetima jer čvrsto verujem u njegov sud. Pre neki dan sam mu i rekla da ne želim više ništa bez njega da radim, da njegova reč mora uvek da bude poslednja, jer se za sve što je rekao do sada ispostavilo da je bio u pravu. Trenutno pripremam novi album koji će izaći u junu, a Filip je čak napisao jednu pesmu, i tekst, i muziku, a dve numere je uradio u saradnji sa Draganom Brajovićem Brajom. Rad na novom CD-u privodim kraju, ostalo mi je da pronađem još jednu pesmu i jedva čekam da publika čuje ono što spremam jer ću im prirediti nešto neočekivano.

Da li vam je on predložio da snimite duet sa Acom Pejovićem?

– To se desilo slučajno. Kada sam čula pesmu `Litar vina, litra krvi`, odmah mi se dopala i odlučila sam da je uzmem, iako je po tekstu bila više muška nego ženska pesma. Jedne večeri, dok smo Filip i ja bili kod Braje, nazvao ga je Aco Pejović da ga pita da li ima za njega neku brzu pesmu. Braja mu je predložio da snimi duet sa mnom, on je pristao i tako je sve počelo. Ostalo je da snimimo spot i publika će ubrzo čuti tu numeru.

Savetujete li se često sa Brenom po pitanju karijere?

– Svakako, ona je čula sve moje pesme sa novog albuma i mnogo mi je bitno što joj se dopadaju. Brena mnogo voli Filipa, pa je samim tim i vrlo pažljiva prema meni i ne oslanjam se na nju samo po pitanju posla, već mi se uvek nađe, i kada se razbolim ili imam neki drugi problem.

Nedavno ste odlučili da renovirate stan, znači li to da se sa Filipom spremate za nešto ozbiljniji odnos?

– Odlučili smo da okrečimo stan i promenimo nešto od nameštaja samo zato što nismo bili zadovoljni kako je naš životni prostor izgledao. Mi jesmo pronašli jedno u drugome srodnu dušu i sigurni smo da ćemo biti zajedno do kraja života, ali smatramo da je još rano za venčanje, jer smo trenutno posvećeni karijerama. Kada se budemo odlučili na takav korak, sigurno to nećemo kriti jer su to lepe vesti koje ćemo želeti da podelimo sa svima.

Vaša majka je bila jako mlada kada vas je rodila, da li biste i vi voleli da se ubrzo ostvarite u toj ulozi?

– Oduvek sam želela da budem mlada majka jer znam koliko je lepo kada sa mamom možeš da budeš i drugarica i kada možete da izađete u grad, a da svi misle da vam je ona sestra. Kada budem dobila dete, moja mama će i dalje biti mlada i sigurna sam da će biti odlična baka, a pošto odnedavno imamo psa Alfija, ona voli da kaže da je sada njemu baka, jer smo mu nas dvoje roditelji.