Orpur kao lični pečat – Kada je parfem mnogo više od parfema

Parfem je nevidljivi ali nezaboravni aksesoar zahvaljujući kome se svaka dama oseća posebnom u svakoj prilici. Danas sve više žena insistira da njihov odabrani parfem bude Orpur kvaliteta. Šta to u stvari znači?

Orpur ili „čisto zlato", jedinstvena je oznaka koja se dodeljuje isključivo najfinijim i najkvalitetnijim prirodnim sastojcima u parfemu. U pitanju je etiketa koju je kreirao čuveni švajcarski Givaudan 2000. godine, sa ciljem da otkrije i promoviše potencijal kultnih prirodnih sirovinama u parfimeriji.

Najnoviji parfem iz Avon kolekcije, poneo je Orpur laskavu titulu. Novi Wonder predstavlja do sada najsvežiji miris iz Today, Tomorrow, Always kolekcije, nudeći damama sveže i uzbudljive mirisne senzacije cvetnih i mošusnih nota od sastojaka vrhunskog kvaliteta. Miris ručno branih neroli pupoljka, pomešan sa iskričavim bergamotom, kao i toplom, dugotrajnom kedrovinom – pretvara se u luksuznu priču na koži koja sto jezika govori!

Ova čudesna esencija aroma pod imenom Wonder iz Today, Tomorrow, Always kolekcije dostupan je u brošuri od 1. aprila po ceni od 2.290 dinara, kao i na sajtu www.avon.rs. Možete ga poručiti onlajn, a stiže direktno na vašu adresu!