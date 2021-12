DIGESTAL - Neverovatne činjenice o pankreasu

Kada čujete reč “pankreas” sigurno pomislite na jednu od dve stvari- dijabetes ili to da je Stiv Džobs preminuo od raka ovog organa.

Iako je pankreas veoma mali organ, on je dosad uzrokovao više od 500 miliona slučajeva dijabetesa širom sveta. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da će do 2030. godine, dijabetes biti sedmi uzrok smrti. A šta to ne znamo o pankreasu?

Zanimljivosti o pankreasu

1. Pankreas je organ koji ima oblik šargarepe. Čine ga gumaste žlezde blede boje i skriva se između rebara i stomaka. Do 19. veka, doktori su verovali da pankreas igra glavnu ulogu u “apsorpciji šoka”.

2. Ime je dobio od grčke reči koja u prevodu znači “sve mesnato”.

3. Pankres ima funkciju i egzokrine i endokrine žlezde. Endokrini pankreas odgovoran je za proizvodnju hormona, dok egzokrini pankreas ima funkciju lučenja digestivnih enzima.

4. Pankreas luči insulin i glukagon, koji zajedno regulišu nivo šećera u krvi.

5. U pankreasu se luče i kiseline koje služe za umirivanje želuca.

6. Osoba može da preživi bez pankreasa, ali će razviti dijabetes. Uz pomoć terapije, držaće šećer u krvi pod kontrolom.

7. Moguća je transplantacija pankreasa, a uglavnom se radi kod osoba s težim oblicima dijabetesa tipa 1.

8. Pankreatitis je oboljenje koje nastaje upalom pankreasa. Tada, ovaj organ luči enzime i počinje da vari sam sebe.

9. Od svih vrsta kancera, rak pankreasa ima najnižu stopu preživljavanja, samo od tri do šest odsto.

10. Hronični pankreatitis, nasledni faktor i konzumacija cigareta dovode do raka pankreasa.

