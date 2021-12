Hristina Popović progovorila o borbi za majčinstvo: Rekli su mi da nikada neću roditi, u 33. sam potpuno izbacila psihoaktivne supstance

Borba Hristine Popović za majčinstvo imala je srećan kraj

Gostujući u podkastu „Agelast“, autora Galeba Nikačevića, glumica Hristina Popović otvoreno je govorila o izazovima, borbi sa sramežljivošću i odlascima kod psihijatra, te otkrila kakve su je okolnosti navele da u 33. godini iz korena promeni stil života.

Zoran Petrović

– Motivacija je moje najbolje oružje, uvek ih imam nekoliko u džepu, za svaki slučaj, ali kada ih ponestane, obratim se školovanim ljudima za to. Mom samopouzdanju dosta je pomoglo i to što sam počela lagano da ispitujem svoje granice i pobeđujem sebe. Naime, prilikom letovanja s mamom i tek rođenom ćerkom, u našoj kući u Budvi, negde 2014. godine, počela sam da se šetam i shvatila da mi to prija, zatim sam instalirala aplikaciju po kojoj jedan minut trčiš najbolje što umeš, a drugi pešačiš. Pomislila sam: „Što neću to moći, evo rodila sam dete, rekli su mi da nema šanse da se to desi, i desila se, i predivna je.“ I tako sam za dve nedelje boravka na primorju uspela da istrčim pet kilometara. Posle toga stekla sam veliko samopouzdanje i zapitala se šta ja to sve mogu. U 33. godini sam promenila život, potpuno sam izbacila psihoaktivne supstance, alkohol na prvom mestu. Nije to išlo uz stil samohrane keve – zaključila je Hristina, ponosna majka devojčice Luče. Instagram