Stiže novi član u kraljevsku porodicu! Sve je spremno

Novi član u kraljevskoj porodici uskoro stiže

Kraljica Kamila doživela je veliki gubitak kada joj je početkom novembra preminuo pas, a kralj Čarls je sada odlučio da svojoj supruzi unese vedrinu u svakodnevni život i to novim članom kravljevske porodice! Photo by Chris Jackson/Getty Images For Buckingham Palace

Kako prenosi Ekspres, Amanda, ambasador "Battersea Dogs & Cats Home", odakle je kraljica spasia Bet 2011. godine, kao i drugog džek rasel terijera po imenu Blubel 2012. godine izjavila je da joj je bilo jako žao zbog gubitka psa kraljice Kamile, te joj je poručila da će joj uzeti novog ljubimca.

Inače, Bet je dovedena u Amandino prihvatilište, kada porodica u kojoj je živela nije više mogla da brine o njoj, te se nakon boravka u prihvatilištu, našla u kraljevskoj porodici.

Blubel je imala samo četiri nedelje kada je bačena u londonski park, gladna i u strašnom stanju kože zbog kojeg je skoro ostala bez dlake - navodi se na veb-sajtu dobrotvorne organizacije.

Njeno veličanstvo ne može da zamisli svoj dom, ili sofu, bez kućnih ljubimaca, a verujemo da će novi član kraljevske porodice obojiti sive dane kraljice Kamile.

Justin Tallis Wpa Pool Getty Images

Podsetimo, Bakingemska palata objavila je Betinu smrt 18. novembra.

- Tužan oproštaj od Bet, kraljičinog voljenog pratioca iz "Battersea Dogs and Cats Home" koji je doneo takvu radost, bilo u šetnjama, pomagao u službenim dužnostima ili samo čekao sklupčan pored vatre - piše na zvaničnom Instagram nalogu kraljevske porodice.







Nakon objave palate, dom za pse i mačke Battersea, čiji je pokrovitelj Kamila, napisao je na Instagramu:

- Veoma smo tužni što čujemo da je Bet, pas kraljice, preminuo.