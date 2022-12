Struk stanjuje, kilograme smanjuje: Haljina Biljane Jevtić SKRIVA sve nedostatke FOTO

Kada se pomene bračni par Biljana Jevtić i Aca Ilić, mnogima je prva asocijacija skladnost: bračna, porodična, profesionalna, pa i modna.

Dvoje cenjenih pevača narodne muzike venčali su se još 1989. godine i uspeli su u onome što je malo kome pošlo od ruke, da izbegnu loš publicitet.

‒ Često me pitaju da dam recept za dobar brak. Pa, nije to torta. Kod većine partnera najveći kamen spoticanja je ego. U braku nema „ja“, to smo „mi“ ‒ izjavila je Bilja za HELLO!.

Ata Images

Kako to „mi“ izgleda u svakodnevnom životu pokazali su i na snimanju novogodišnjeg programa, na koje su došli skladno odeveni. Aca je obukao svečano crno odelo i stavio leptir-mašnu, dok je njegova supruga izabrala dugu crno-belu haljinu, krojenu tako da stvara efekat struka.

Ata Images

Inače, Biljana Jevtić važi za jednu od retkih žena na javnoj sceni koje se nisu podvrgle estetskim intervencijama.

‒ Sve ide iznutra. Ako je žena zadovoljna i ispunjena, to se vidi i na njenom licu. Negujem se poput većine žena, a od bora ne bežim, one su neminovnost ‒ poručuje.