Prizor koji se ne viđa često: Prva dama Tamara Vučić u romantičnoj venčanici s potpisom domaćeg dizajnera (foto)

Tamara Vučić oduševila romantičnom haljinom

Unikatne haljine koje odišu elegancijom, romantikom i nenametljivim šarmom osvojile su nas posle jedne „nedelje mode“ u Beogradu. Od tada je prošlo deset godina. Prva decenija projekta „Mihano Momosa“ bila je veoma uspešna, a kreator koji stoji iza ovog brenda opisuje je kao period intenzivnog učenja i ličnog i profesionalnog rasta.

Dragan Klem

‒ Iza sebe imam dela koja mogu da govore umesto reči – kaže Mihajlo Anušić, čije kreacije u ormarima brižno čuvaju mnoge poznate dame. Među njime je i prva dama Tamara Vučić, koju smo na svečanom ručku povodom proslave deset godina pomenutog brenda videli u romantičnoj beloj haljini koja zapravo pripada kolekciji venčanica „Mihano Momosa Brides“.

Dragan Klem

U ekskluzivnom intervjuu za HELLO! gospođa Vučić svojevremeno je govorila o svojoj naklonosti prema domaćim dizajnerima:

‒ Raduju me kreativnost i kvalitet naših dizajnera. Kao što velikim koracima napredujemo u proizvodnji vina, tako smo ozbiljan takmac i u modnoj industriji. Na svima nama je da ovaj napredak podržimo i stimulišemo ga. Ponosna sam kada me van granica naše zemlje pitaju čiji potpis stoji iza modela koji nosim. S ponosom im odgovorim da je to Igor Todorović, „Mihano Momosa“ ili Ines Janković. Ima ih mnogo. Da ne govorim o tome kada ja prepoznam Roksandinu kreaciju, što predstavlja savršen povod za razgovor.

Dragan Klem