Modni saveti Emili Ratajkovski: Trudnice, uživajte u najlepšim danima

Saveti Emili Ratajkovski - manekenka redovno objavljuje foto i video sadržaje na društvenim mrežama, u kojima poziva trudnice da i u drugom stanju izgledaju lepo i budu moderne...

Manekenka i glumica, Emili Ratajkovski, o toku svoje trudnoće, od samog početka, obaveštava javnost na najotvoreniji mogući način, počev od naslovne strane magazina ,,Vogue". Izgleda da je Emili maksimalno posvećena praćenju modnih linija za trudnice.

Od objave da je u drugom stanju, u oktobru 2020. godine, top model se trudi da zabeleži što više trenutaka svoje trudnoće i svoja iskustva deli na društvenim mrežama. U zavisnosti od raspoloženja, ona je izjavljivala da se „ponekad oseća kao Vini Pu u ljudskom obliku", drugi put „kao boginja plodnosti sa privlačnom zadnjicom", dok je bilo i objava u kojima konstatuje da će „ovo stanje brzo proći i da će joj nedostajati".

Ratajkovski je već poznata kao ime iz sveta mode sa snažnim osećajem za izgrađivanje ličnog stila. Dovoljno je prisetiti se odevne kombinacije (odelo u senf boji) koju je odabrala za venčanje 2018. godine. Trudnoća ju nije sprečila da se i dalje izražava kroz modu. Saveti Emili Ratajkovski najviše pomažu trudnicama, a ona im poručuje da „ne moraju stalno da nose široku odeću". Na svom primeru je pokazala da trudnica može izgledati lepo i u komadima odeće koji su pripijeni uz telo.

Saveti Emili Ratajkovski - Osećajte se sjajno šta god da nosite

- Trudne ili ne, ono što nosite treba da čini da se osećate sjajno - bez obzira da li to znači da ste izabrale široku, lepršavu odeću ili haljine u kojima ste zakopčane do grla - smatra poznata trudnica.

Emili kaže da je na tržištu mnogo garderobe namenjene trudnicama koje skrivaju stomak, a to ne treba da bude pravilo. Smatra da trudnice mogu da eksperimentišu i sa različitim modelima kupaćih kostima, a posebno naglašava da se ne treba plašiti jarkih i veselih boja koje je tokom drugog stanja rado ponela, pa smo tako mogli da je vidimo u garderobi narandžaste boje, pastelno zelenoj, vatreno crvenoj...

- Svetle boje su vam prijatelj. Ne potcenjujte snagu mode. Ona vam može podići raspoloženje i učiniti da se osećate samopouzdano kada se možda ne osećate najbolje - poručila je manekenka.

Nedavno je, nakon objavljivanja lepih vesti, kontroverzna glumica i top model, govorila iskreno o trudnoći, a njene izjave su se prepričavale nedeljama.

Emili Ratajkovski- izjave koje su uzburkale javnost

‒ Moj muž voli da kaže da smo trudni. Kažem mu da, iako je slatko, to nije u potpunosti istina. Negodujem što je DNK cele njegove porodice u meni, ali što moj DNK nije u njemu. Kažem mu da je to nepravedno i oboje se smejemo. To je neka vrsta šale, ali, baš poput primedbe o polu našeg deteta, iza toga stoji istina. Trudnoća je urođeno usamljena, to je nešto što žena radi sama, u svom telu, bez obzira na okolnosti ‒ zaključila je.

Otkrila je i šta misli o pitanju: „Da li je dečak ili devojčica?“

‒ Kada moj muž i ja kažemo za trudnoću, posle čestitki svi pitaju znamo li šta želimo. Volimo da kažemo da pol nećemo znati dok naše dete ne napuni 18 godina i da će nas tada obavestiti, čemu se svi smeju ‒ kazala je Emili za "Vogue".