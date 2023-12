Najsrećniji meseci u 2024. godini za svaki znak: Oni će upoznati osobu sa kojom će biti do kraja života

Ruska astrološkinja Julija Nikolajeva nedavno je dala kratku i jasnu astro prognozu za 2024. Evo koji će mesec biti najsrećniji u godini za svaki znak Zodijaka!

Verujemo da svako teži da mu nova godina bude uspešnija i bolja od prethodne. A evo šta kaže horoskop - koji mesec će vam doneti najbolje prilike i najpovoljnije okolnosti za sreću.

Ovan

Najviše sreće imaćete u maju, poslednjem mesecu proleća. Ovan može da dođe do najviše tačke u karijeri, ali imaće i sreće u razvoju ličnih odnosa. Ne plašite se da zgrabite nove prilike; one bi mogle da vam ozbiljno promene život.

Bik

Bika novi počeci očekuju u junu, to je period kada ćete želeti da se posvetite sebi, a to će vam dalje omogućiti da pravilno postavite prioritete i identifikujete svoje potrebe. Morate se okružiti ljudima koji vam pružaju podršku.

Blizanci

Za vas će najsupešniji mesec biti septembar. Ako vam se ukaže šansa za novu ljubav, obavezno je prigrlite jer će sigurno biti srećna. Postoji mogućnost da upoznate srodnu dušu tokom odmora ili pauze na poslu. Photo by Hert Niks on Unsplash





Rak

Radost, ljubav i sreća okružiće Raka u aprilu. Ako ste sami, postoje velike šanse da pronađete ljubav. Čak i ako do toga ne dođe, čeka vas puno radosnih trenutaka.

Lav

Jun je mesec koji će vam doneti najviše sreće. Osetićete nalet snage, želju za sprovođenjem velikih projekata ili istraživanjem novih oblasti. Neće biti boljeg trenutka da ostvarite sve svoje ciljeve.

Devica

U oktobru ćete imati velike šanse da upoznate osobu koja će vam postati pouzdan oslonac do kraja života. Istovremeno, poboljšaće se vaši odnosi sa prijateljima ili nadređenima na poslu, ako vam je to zaista važno. Ovaj mesec biće tračak nade posle teškog početka 2024. godine.

Vaga

U aprilu vas čeka veliki uspeh na polju karijeru. Trebalo bi da očekujete povećanje plate ili napredak u karijeri. Dug i naporan rad urodiće plodom u aprilu, pa se nemojte plašiti da preuzmete inicijativu.

Škorpija

Do najsrećnijeg meseca moraćete da sačekate do kraja naredne godine - biće to decembar! To će biti mesec kada ćete doneti veoma važne odluke koje će uticati na vaš život u 2025. godini. Međutim, važno je da budete otporni tokom 2024. i sačuvate snagu i potencijal sve do decembra. Photo by Alesia Kozik

Strelac

U februaru vam se smeši priliv energije i sreće. Tokom ovog perioda moguće je da ćete preuzeti zadatke za koje vam je nedostajalo snage ili niste bili raspoloženi. Čeka vas mnogo prijatnih događaja.

Jarac

Početak marta možda vam neće delovati najbolje, ali ne donosite ishitrene zaključke. Posle malih zastoja, ovaj znak će imati najuspešniji mesec u godini. Ne treba da se plašite da preduzmete akcije koje za cilj imaju izgradnju karijere ili ličnih odnosa, to će vam poći za rukom.

Vodolija

Najveći nivo sreće za ovaj horoskopski znak stiže već u februaru! Imaćete inspiraciju i nalet energije da dodirnete nove visine. Ne plašite se novih stvari u karijeri.

Riba

U avgustu vam sledi važna spoznaja - razumećete smisao svog života i pronaći ćete način da rešiti probleme koji su vas sputavali da uživate u životu punim plućima.