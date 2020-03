Vlada Mandić uživa u roditeljstvu, a njegova izabranica Jasmina otkriva lepe vesti

Vlada Mandić i njegova izabranica Jasmina Trnavac uživaju u odrastanju svojih mališana, a sada otkrivaju i da li se uskoro očekuje i proširenje porodice

Naš proslavljeni rukometaš Vlada Mandić već šest godina uživa u skladnoj vezi sa Jasminom Travicom. Iako imaju troje dece Vlada i Jasmina još uvek nisu stali pred matičara i izgovorili subdonosno “da”.

Sportista je istakao da se Jasmina, kako godine prolazi, sve bolje snalazi sa decom.

– Jasmina se sve bolje snalazi sa više dece. Sa prvim Petrom se slabo snalazila, a sa Mateom i sa Savom je bolje. Tako da treba da nastavimo. Znate, ljudi me često pitaju da li ćemo imati još dece. Ali videćemo, polako. Imam Sašu, ćerku iz prvog braka, koja ima 13 godina. Obožava svoju braću i sestre. Svaki vikend ili drugi vikend je kod nas. Sve zavisi od odbojke i škole – otkriva Mandić za “Blic”.

A da li će se po četvrti put ostvariti u ulozi majke, Vladina izabranica Jasmina sa osmeh navodi:

– Kod nas je to sve neplanirano. Mi ćemo oformiti rukometni tim. S obzirom na to da imam 25 godina, vrlo je moguće. Zasad želim da propratim kako rastu.

Vlada Mandić – Ne znači nam ništa papir

Iako su šest godina zajedno, Jasmina i Vlada nikada nisu izgovorili sudbonosno “da” pred matičarem.

– Ranije sam bio veliki protivnik brakova. Ne znači nam ništa taj papir. Jasmina i ja smo već šest godina zajedno. Dobro se slažemo, poštujemo, volimo i to je bitno. Moguće je da ćemo i tu formalnost da uradimo, čisto da nas više ne bi pitali za taj papir – smatra Mandić.

– Moja žena je prelepa, pa sam uveo određene mere, a to je da nema potrebe da stavi veštačke trepavice. Čim ih stavi, ja joj ih lepo skinem i kažem, e tako, sad možeš tako lepa da ideš – rekao je nedavno zaljubljeni sportista za “Kurir”.

Iako je ranije bio neizostavni gost beogradskih klubova i kafana, rođendanske žurke zamenio je porodičnim ručkom i intimnim slavljem u krugu najuže porodice. Osetljiv na brojke, Vlada je u intervjuu za “Hello!” suzdržano naveo da je prestao da ih broji. Šeretski objašnjavajući zbog čega se između njega i četrnaest godina mlađe Jasmine ne oseća tolika razlika u godinama.

– Negde moram da budem na gubitku, a bolje da trpi noćni provod, nego porodica i posao. Volim, naravno, da se družim, nađem vremena i za to. Meraklija sam, ali mi je sada mera jednom u dva meseca. Jasminu sam upoznao kada je imala osamnaest godina, bila je baš mlada. Nije bila još formirana ličnost, tako da sam je na vreme upoznao, ovo današnje vreme kvari ljude, a ona nije stigla da se iskvari, iako se to verovatno ne bi ni dogodilo – samouvereno kaže Mandić i objašnjava kada je i kako shvatio da je Jasmina prava žena za njega.

– Ja ne verujem u sudbinu, smatram da je svako sam sebi kroji, ali ovo sa nama bilo je malo sudbina, malo sreća, malo neki unutrašnji osećaj. Jednostavno sam osetio da tu ima nečega i da je to nešto što treba da bude. Upoznali smo se sasvim slučajno, sve se vrlo spontano dešavalo. Veliki uticaj imalo je to što je mlada. Jer kada upoznaš formiranu osobu, koju je pokvario veliki grad poput Beograda, teško je ispravljati krive drine. Meni je kao Hercegovcu važno, kada sam sa nekim i kada nameravam sa tom osobom da provedem život, kao što nameravam sa Jasminom, da se te osobe ne stidim. Nje se definitivno ne stidim. Pametna je, sposobna, puna razumevanja, dopadljiva je i fleksibilna u odnosu sa mnom. Mnogo toga se poklopilo… i kada je došao Petar, to je definitivno bilo to – rekao je Mandić za “Hello!”.