Milicu je ostavio i sreo baš nju: Aleksa Perović postaje tata treći put

Aleksa Perović (29), pobednik Zvezda Granda 2017. godine, pre tačno dve godine iznenadio je javnost odlukom da se posle šest godina braka razvodi od supruge Milice sa kojom ima dve ćerke Srnu i Lunu. Vest da je par odlučio da okonča svoj brak sve je zatekla, jer izgledalo kao ljubav za ceo život.

Razvod je završen u februaru 2023. godine, a mnogi su pohvalili Aleksu i Milicu zbog dostojanstvenog načina na koji su okončali brak. Marko Veljović

Svako je život nastavio dalje, a pred doček 2025. godine krenula su šuškanja da Aleksa već neko vreme uživa u novoj emotivnoj vezi sa atraktivnom brinetom. Da je to zaista i tačno, pevač je baš na Božić potvrdio fotografijom ultrazvuka bebe i tako svim pratiocima čestitao najveći hrišćanski praznik.

Instagram

Aleksa Perović i Milica razveli su se u tajnosti

Aleksa Perović i Milica razvod su želeli, pa su se oko svega veoma lako dogovorili.

“Razmišljali smo da li je uopšte neophodno da ovako nešto objavimo na Instagramu. Klimnuli oboje glavom i rekli da nam se ipak čini kao ispravna stvar. Naša porodica poslednjih osam meseci ima drugačiju dinamiku. Više nismo muž - žena par, već partneri - prijatelji par. Kažu da tugovanje ima 5 faza. Mi smo došli do pete, kad smo prihvatili da smo kao prijatelji srećniji. Verovali ili ne, nema zle krvi, kajanja i okretanja glave. Ima zajedničkih ručkova, kafa, proslave praznika i poruka kada je nešto baš važno, smešno, tužno ili krenulo po zlu”, naveli su, pored ostalog, tada u zajedničkom saopštenju na Instagramu. Luka Šarac

Nešto kasnije Aleksa je priznao da je želeo da sve prođe mirno, bez skandala.

- Nismo ni želeli da tako bude. Svi hvale način na koji mi komuniciramo i danas i način na koji smo to saopštili. Ne želim da gradim karijeru na bilo kakvim skandalima, nisam to radio ni pre, kada sam imao više prilike za to – ispričao je on i naglasio da su svi oko njih bili u šoku da su se razveli.

- Ako su se oni razveli, šta mi ostali da očekujemo, je bio jedan od najčešćih komentara. Iskreno, nemam pravi odgovor na sve to. Moj jedini odgovor je da smo Milica i ja stvarno ostali prijatelji i prosto nekada je dobro uraditi te stvari, koliko god one bile u protivrečju sa ljudima i običajima. U tim situacijama su deca na prvom mestu i meni je to prva i jedina stvar o kojoj sam razmišljao. Sve bih posavetovao da prvo razmišljaju o tome u toj situaciji - rekao je Aleksa.

Milici su lekari ubrzo otkrili tumor

Samo nekoliko meseci posle razvoda Milica je otkrila da su joj lekari u stomaku otkrili redak oblik tumora. Naime, nakon što joj je dijagnostikovana mezenterična cista, retka vrsta tumora u stomaku, rečeno joj je da postoji velika verovatnoća da umre na operacionom stolu.









Instagram

"04.04. Ovaj datum uvek u kutku glave obeležim kao rođendan broj dva jer sam na današnji dan dobila drugu šansu. Fotografisala sam noć pred odlazak u bolnicu netaknut stomak, čisto da ga se setim nekad", počela je Milica svoju objavu.

"Statistika je bila jasna. Trideset posto da uspe, sedamdeset posto da "zveknem" na operacionom stolu. Polako, burazeru, ipak ćemo se ćerati još. Svi mi vrlo često u procesu dobijanja drugih šansi dobijamo bolne i velike ožiljke, ali uz njih ide i novi beli papir po kom možemo pisati nekim novim fontom", dodala je ona, pa rekla da se ponosi svojim ožiljkom.

Instagram