Šeron Stoun rasplakala svet: Imam tumor, prihvatila sam operaciju

Bolest Šeron Stoun (64) ponovo je uznemirila javnost. Priču o tumoru upravo je glumica lično pokrenula objavivši post na Tviteru koji je napravio opštu pometnju.

Guliver Getty Images

- Upravo sam imala još jednu pogrešnu dijagnozu i netačnu proceduru. Ovaj put dupli epidural. S pogoršanjem boli otišla sam po još jedno mišljenje: Imam veliki fibroidni tumor koji se mora izvaditi. Posebno damama: nemojte se praviti kao da nije bitno, potražite drugo mišljenje. To vam može spasiti život. Do potpunog oporavka će mi trebati četiri do šest nedelja. Hvala svima na brizi, sve je dobro - poručila je glumica.

Reči podrške ne prestaju da stižu slavnoj glumici koja je svojom objavom želela da probudi žene širom sveta kako bi proverile svoje zdravlje i sprečile stravičnu bolest.

Inače, fibroidi su nekancerogene izrasline koje se razvijaju u ili oko materice. Sastoje od mišićnog i fibroznog tkiva, a veličine su različite. Ponekad su poznati i kao miomi materice.