Anđela Jovanović i Mihail Dudaš postali su roditelji jednog dečaka po imenu Luka.

Par je dugo čuvao vest o prinovi, a onda se jednog sunčanog oktobra prošle nedelje pojavila fotografija novopečenih roditelja sa sinom u šetnji.

I dok i dalje stižu čestitke, Anđela i Dudaš imaju novi razlog za slavlje.

Nakon što je tata proslavio dolazak sina iscepane majice u jednom prestoničkom lokalu, danas Mihail Dudaš slavi divan dan, a njegova supruga mu je na orginalan način čestitala divan dan.

Anđela i Mihail sreću su podelili sa svima, te smo mogli da vidimo čestitku u obliku video snimka na kojoj prelepi par uživa u svakom zajedničkom trenutku.

Anđela Jovanović i Mihail Dudaš danas su roditelji

Jedan od omiljenih mladih parova naše javne scene ne eksponira svoj privatni život, pa nisu ranije podelili srećne vesti, a oni od početka svoje ljubavi čuvaju intimu i ne govore o svojoj vezi i, potom, braku.

Ipak, sportista je jednom prilikom napravio izuzetak i otkrio kako je sve počelo.

- Znamo se dosta dugo, a zvanično smo se upoznali pre nekoliko godina. Pretprošle godine bio sam gost u jednoj emisiji u kojoj je Anđela gostovala dan pre mene.

Nedugo nakon toga želeo sam da vidim kako je prošla emisija, vratio sam onu sa Anđelom i, odgledavši je do kraja, shvatio koliko je šarmantna, lepa, pametna, simpatična. Odlučio sam da joj pošaljem poruku, pitam kako je, šta radi - ispričao je Dudaš za magazin "Gloria" svojevremeno.







Neko vreme su razmenjivali poruke, a Anđela je u to vreme bila na studijama u Engleskoj, gde je i Mihail trebalo da se preseli.

- Tako je počelo naše dopisivanje, čuli smo se i dogovorili da odemo na kafu u Londonu jer sam tada morao da krenem tamo na master.

Potom sam predložio da ta kafa bude i ranije. Kada smo se videli, odmah, na prvu loptu, skapirali smo se i započeli nešto što traje, ispričao je atletičar.

Kako je glumica priznala, ona je bila ta koja je inicirala prvi izlazak, pa se on dogodio još ranije.

- Mihail me je pozvao na kafu u Londonu, ali nije on pomerio to viđanje na ranije nego ja. Rekla sam mu: "Ako ćeš da čekaš do Londona, onda nećemo ni da pijemo kafu". Tako smo se našli ranije, podelila je Anđela.