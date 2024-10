Da li bi i jedna žena prešla preko toga? Seka posle 16 godina braka otkrila kako je Veljko uvredio

Seka Aleksić i Veljko Piljikić već 16 godina žive u skladnom odnosu punom ljubavi i poštovanja, a kao kruna njihove zajednice na svet su došli sinovi Jovan i Jakov koji danas rastu u preslatke dečake.

Folk zvezda Seka Aleksić već dugi niz godina u samom je vrhu muzičke scene, a svojim britkim jezikom ne libi se da iznese mišljenje o društvenim problemima i pojavama sa kojima se susrećemo iz dana i dan. Antonio Ahel/ATAImages

Otvorena i iskrena kao i uvek, Seka nerado govori o braku, odnos sa suprugom vešto skriva iza zidina velelepnog imanja u Staroj Pazovi.

Ipak, do javnosti su dolazile mnoge priče o bračnoj krizi Seke i Veljka, a poslednji trač u nizu bio je na račun vernosti Piljikića.

Na Tviteru je izvesni korisnik napisao da je Sekin suprug napravio dete dadilji, što je folk diva iz momenta demantovala, rekavši da će Bog učiniti svoje kada su u pitanju ljudi koji izmišljaju takve laži.

Svaki brak sa sobom nosi i slatke muke, a upravo je Seka u emisiji na Hype TV otkrila kako se Veljko borio sa njenim karakterom na početku romanse, ali i sa viškom kilograma sa kojima pevačica kuburi godinama.

- Tad me je strašno uvredila ta rečenica, ali sa druge strane Veljko je bio u pravu. Rekao mi je: Sramota je da budeš debela, ti si prelepa žena, konstrukcija tvog tela je savršena, ti imaš oblik kao peščani sat, zašto ga nemaš, zašto se gojiš, zašto jedeš nekontrolisano, moraš da počneš da treniraš da se hraniš zdravo, jel hoćeš da rađaš decu, onda se posveti zdravom životu - ispričala je Seka otvoreno intiman razgovor sa Veljkom. Antonio Ahel/ATAImages

Kako je pevačica istakla, Veljko je u tri sekunde izustio veliku istinu koja je u trenutku jako pogodila.

- On je to rekao u tri sekunde i onda je počeo da radi nešto drugo, a ja sam ostala i pomislila zašto je on onda sa mnom? Taj što sam mislila ko zna zašto je sa mnom, sa mnom je evo već 16 godina - bila je otvorena folk zvezda.







Upravo ta rečenica bila je veliki podstrek da Seka donese odluku da trenira i to ni manje ni više nego sedam dana u nedelji.

- Imala sam period u životu kada sam njemu htela da dokažem da mogu da treniram. Trenirala sam od ponedeljka do ponedeljka i izgledala sam kao najmišićaviji muškarac u teretani - rekla je Seka Aleksić.