Seka Aleksić ljubav je našla uz Veljka, a njena majka uz ovog čoveka: Zajedno su 15 godina, čuva je kao malo vode na dlanu

Folk zvezda Seka Aleksić već dugi niz godina u samom je vrhu muzičke scene. Ujedno, ostvarila se i na privatnom planu. Porodičnu sreću deli sa suprugom Veljkom Piljikićem i njihovim sinovima Jakovom i Jovanom. Privatna arhiva

Iako sada živi svoj san, pevačica ne zaboravlja odakle je potekla i koliko se mučila. Detinjstvo je provela u siromaštvu, a posut trnjem bio je i početak njenog profesionalnog puta.

Životni oslonac i vetar u leđa uvek joj je davala majka Ibrima, koja se hrabro borila sa nedaćama i dala sve od sebe da podigne decu.

- Vrlo mlada sam počela da nastupam kako bih pomogla majci da se izvučemo iz teškog života u koji smo zapali zbog rata. Ona i brat su išli na svaki moj nastup, a imala sam sreću da sam uvek radila sa muzičarima koji su o meni brinuli kao o najrođenijoj – rekla je svojevremeno Seka Aleksić.

Iako se trudi da ostane u senci, Ibrima je i danas uz svoju ćerku, a mnogi kažu da je Seka od nje nasledila lep izgled. Instagram

U razgovoru za emisiju “Prvi red”, koja se emituje na televiziji K1, Seka Aleksić progovorila je o ljubavi, pa spontano otkrila i deo intime svoje majke.

- Da nemam pravu ljubav, tražila bih je bukvalno do svoje osamdesete. To je normalno. Čovek ne može da ostari sam, mora da ima bračnog druga. Verujte mi, što sam starija, što mi deca više rastu, sve su mi jasnije reči i moje svekrve i moje mame, a to je da deca odrastu. Bogu hvala, mi ih vaspitavamo, odgajimo i oni odu a mi ostanemo sa bračnim drugom koji nam pomaže.

U kontekstu te priče dotakla se i emotivnog života svoje majke.

- Moja mama ima životnog druga koji je pored nje duže od 15 godina, toliko dugo on brine o njoj. Ni ja ne brinem o njoj kao on.





- Jako je važno da imate životnog druga, saputnika, nekog ko vas razume, koga ćete vi razumeti. Ljubav mora da postoji, lepota je prolazna – poručila je omiljena pevačica.