Draga moja Jeco i zete Peco! Neda Ukraden čestitala zetu i ćerki, oktobar doneo najveću sreću

Neda Ukraden objavila čestitku, ćerka i zet radost ne kriju

Pevačica Neda Ukraden neretko ističe koliko je ponosna na svoju ćerku Jelenu, ali i na zeta Predraga Minovića koji joj je podario najveće blago, unuke Nedu, Aleksandru i Dušana. Foto: Petar Đorđević

Često se u javnosti spekulisalo o odnosu tašte i zeta, a po ko zna koji put Neda je pokazala da su zdravi odnosi u porodici najbolji recept za lep život ispunjen harmonijom.

Ćerku Jelenu, dobila je u braku sa pokojnim rediteljem Milanom Bilbijom, sa kojim je bila u braku deset godina. Do danas Neda se nije ponovo udavala, a svoj život posvetila je pesmi i unucima.

Oktobar je doneo najveću sreću Nedi, a lepe vesti podelila je sa svojim fanovima na društvenim mrežama.

- Kćeri moja jel to taj? Jeste majko on je znaj... Draga moja Jeco i zete Peco, na današnji dan, pre 15 godina, učinili ste me najsrećnijom majkom i taštom na svetu!

A vašom divnom dečicom, Aleksandrom, Nedom i Dušanom najponosnijom bakom! Hvala vam za ljubav, požrtvovanje i poštovanje! Instagram

Želim vam svu sreću , zdravlje i da ostarite u ljubavi zajedno. Ljubi vas vaša mama Neda - napisala je pevačica ispod fotografije sa zetom i ćerkom.