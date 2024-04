Nikolinu je sama podigla: Ćerka Kaje Ostojić radi za Donalda Trampa

Pevačica Kaja Ostojić do sada je tri puta stala pred matičara, a ovih dana kruže glasine da je spremna i za četvrti pokušaj. Kao majka se ostvarila u prvom braku, pa ćerka Kaje Ostojić, Nikolina, danas ima 22 godine. Marija Mlađen/ATA Images

Sa prvim mužem Nikolom Dragojlovićem nije se rastala prijateljski. Ipak, tvrdi da ne bi ništa menjala jer je dobila predivno dete.

Ćerka Kaje Ostojić odrastala je bez oca, ali se majka trudila da joj ništa ne nedostaje.

- Ko želi kontakt sa svojim detetom, taj će da ga napravi. Ja to nikada nisam branila. Nikolina nije patila što on nije tu, stvarno to nikada nisam videla. Prosto, odrastala je bez njega.

- On je jednom platio alimentaciju, kad smo se rastali, dao mi je 500 evra i više nikad ništa - iskreno je priznala pevačica u jednom intervjuu. Instagram

Ćerka Kaje Ostojić izrasla je u lepu i pametnu devojku. Budućnost vidi u Americi, gde živi poslednjih godina.

- Ona ide za svojom srećom i ja to razumem - ističe ponosna majka, koja za svoju jedinicu kaže da je veliki radnik i odličan student.

- Dobila je stipendiju za treću godinu fakulteta i srećna sam zbog toga jer se znanje uvek isplati. Nije još uvek pronašla momka u Americi, ali je oduševljena Floridom.

- Prosto je razumem kad kaže da neće da se vraća iz Majamija. Iskreno, ni ja nisam htela da se vratim - priznala je Kaja Ostojić pošto se vratila iz posete ćerki.





Instagram

Paralelno sa studijama Nikolina i radi. Profesionalnu afirmaciju pronašla je u agenciji koja radi marketinšku kampanju Donaldu Trampu.