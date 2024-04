Verovali ili ne! Penzija Aleksandra Berčeka je ovolika

Penzija Aleksandra Berčeka iznenadila mnoge

Za Aleksandra Berčeka mnogi će reći da je jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući sve čari svog glumačkog umeća. Antonio Anhel / Ata images

Iako je 4. septembra napunio 73 godine, a već neko vreme je i u penziji, i dalje se aktivno bavi profesijom u kojoj je ostavio neizbrisiv trag.

O Aleksandru Berčeku mnogo smo više saznali kroz uloge koje je tumačio, nego kroz intervjue koje je izuzetno retko davao.

Možda je ponajviše otkrio u emisiji “TV lica kao sav normalan svet”, gde je pričao o roditeljima, detinjstvu koje je obeležilo siromaštvo, školovanju. Poneku reč izgovorio je i o naslednicima, ali o ženama ni toliko.

Ipak, poznato je da se dva puta ženio. Sa prvom suprugom Svetlanom dobio je Nikolu i Milicu. Druga supruga Ana, Berčekova je koleginica, glumica, a sa njom ima Minu i Miloša.

- Nisam mnogo bio sa decom dok su odrastali, na moju nesreću. To mi je velika žalost, ali takav je bio sticaj okolnosti - poverio se u razgovoru sa Tanjom Petarnek, a na pitanje da li su deca dolazila da ga gledaju u pozorištu, u šali je odgovorio:

- Mislim da oni ni ne znaju da sam glumac. Nisam ih vaspitavao po sistemu “idemo da podržimo tatu”. Tek sada, kada su malo ostarili, traže mi neki put karte za premijere. (smeh) Antonio Ahel/ATAImages

Rođen je u Vrdniku 1950. godine, a došao je u Beograd 1969. godine.





Dobio je čak tri stipendije i kao student zarađivao više novca nego što je njegov otac imao za penziju.

Kako su mediji pisali, upravo je novac bio razlog što su se on i njegov otac zavadili. Čak je i sam glumac jednom prilikom pričao o tome.

- Posle druge godine, doduše radio sam i jedan film, kupim polovnog fiću.

- Doteram ga kući a moj otac koga su zvali Lala milicajac kaže: ‘Čime si ovo došao? Čiji je ovo auto?’, a ja kažem moj, a on će na to: ‘A ne može to tako’, i sede na bicikl i ode u miliciju da me prijavi.

- Dođu dva policajca koja znam, naši prijatelji - ispričao je glumac u jendom intervjuu, pa dodao da su mu policajci pogledali saobraćajnu i potvrdili ocu da su kola stvarno njegova.

Penzija Aleksandra Berčeka iznenadila javnost

Aleksandar Beček danas ima 73 godine, a prošle godine odlukom Vlade Srbije našao se na spisku umetnika koji su dobili nacionalnu penziju.

Naime, Vlada Srbije usvojila je na sednici predlog komisije o dodeli priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi. M.M./ATA Images

Dvadeset umetnika, među kojima su Aleksandar Berček, Slavko Štimac, Radoš Bajić i Dejan Savić, dobijaće do kraja života dodatak od 64.730 dinara na redovnu penziju, tzv. nacionalnu penziju, piše Kurir.