Novi skandal trese filmski svet: Posle Mike i Lečića glumice optužuju njega. Krivi su droga i alkohol!

Novo seksualno uznemiravanje glumica

Proteklih meseci brojne glumice iznele su niz optužbi za, u najmanju ruku, neprimereno ponašanje od strane pojedinih kolega. U toku je suđenje Miki Aleksiću kojeg je Milena Radulović optužila za silovanje. Loše iskustvo imala je i Iva Ilinčić. Poslednja u nizu oglasila oglasila se Anđela Jovanović, koja je odbila da snima sa Branislavom Lečićem. Antonio Ahel/ATAImages

Talas optužbi, nažalost, dolazi i iz Hrvatske. U centru skandala našao se reditelj Dalibor Matanić, našoj publici poznat po serijama Novine, Područje bez signala, Ćutanje...

Prva reakcija na informaciju da je Matanić seksualno uznemiravao žene, stigla je u vidu otkaza koji je dobio od strane velike evropske serije. Zatim je ostao bez kampanje za jedan ženski časopis, a izgubio je i predizborni angažman za vodeću hrvatsku političku stranku.

Dalibor Matanić oglasio se javnim pismom u kojem je, između ostalog, naveo da više od 20 godina brine na setu da žene imaju mir preko potreban za glumačku koncentraciju, pa i da je znao da daje otkaze onima koji to nisu poštovali.

- Iskreno i neizmerno žalim zbog svojih neprimerenih postupaka, koji su izazvali kod pojedinih žena osećaj uznemirenosti i neprijatnosti.

- Nisam bio svestan svog pogrešnog pristupa prema koleginicama van seta. Ne postoji opravdanje ni izvinjenje za moje postupke - napisao je reditelj, koji je za svoje postupke “okrivio” drogu i alkohol. Antonio Ahel/ATAImages

- Naš posao je užasno stresan, ali to me, naravno, nikako ne opravdava. Delu žena već sam se lično izvinio i molio ih za oproštaj. Nastaviću to najponiznije i s punim respektom da radim tokom lečenja – istakao je reditelj koji se, u međuvremenu, prijavio u ustanovu za lečenje zavisnosti. Antonio Ahel/ATAImages

Ovim povodom javnosti se obratila i Tihana Lazović, koja je često snimala sa prozvanim rediteljem.





"To što moja saradnja sa Daliborom Matanićem nikada nije bila neprimerena, neprofesionalna i neprijatna, apsolutno ništa ne znači. Štaviše potvrđuje da je vešto manipulisao nama koji smo godinama sarađivali s njim, napravio od nas majmune i vrlo lukavo "ciljao" svoje žrtve koje su uglavnom mlade devojke na početku svoje karijere,” napisala je na svom Instagramu.

I

“Svi smo odgovorni. Stojim i podržavam sve devojke i žene koje su ispričale svoje priče. Nadam se da će ovo podstaći i ostale žrtve da istupe, progovore i prijave. Ne samo Dalibora Matanića. Sve njih", poručila je glumica.

Boško Karanović

Tihani je stigla podrška od brojnih koleginica iz Srbije: Milene Radulović, Lene Kovačević, Jelene Stupljanin... O ovoj temi, po svemu sudeći, tek će se govoriti.