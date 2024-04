Mirjana Antonović nije jedina: Miroslav Ilić varao ženu sa poznatom voditeljkom, sve se saznalo

Miroslav Ilić imao ljubavnu aferu sa poznatom voditeljkom

Čini se da je poslednjih godina afera Miroslava Ilića i Mirjane Antonović tema većine tekstova u kojima se pominje popularni pevač. I kao da toj priči nema kraja, jer stalno isplivavaju novi detalji. Antonio Ahel/ATAImages

Estradni menadžer sa dugogodišnjim stažom Vlada Perović u jednom intervjuu ispričao je da je i sam imao sukob sa Mirjanom Antonović, ali i razotkrio još jednu aferu Miroslava Ilića.

– Ja Antonovićku nisam uvredio, ali ona mene jeste vređala po društvenim mrežama. Samo sam rekao da ona nikada nije dolazila sa Miroslavom kod mene i ostajem pri tome – naglasio je Vlada Perović pre nego što je opisao njihov susret.

– Jedne noći sam je otpratio do hotela i sa njom popio piće. Sutradan je otputovala. Miroslavu sam rekao da sam je odvezao, a on mi je odgovorio: Dobro si uradio. Jesi li bar bio sa njom? Na to sam mu objasnio da mene ne interesuje njegova devojka. Privatna arhiva

Afera Miroslava Ilića i Mirjane Antonović našla se u centru medijske pažnje i zbog sudskog procesa u cilju dokazivanja očinstva.

– Nikada nikom nisam rekao da Devin nije sin Miroslava Ilića. Pa, nisam ja lekar da znam ko je čiji sin. Ja se bavim nekretninama, ugostiteljstvom, radio sam sa najvećim zvezdama – Cecom, Miroslavom, Kalemberom. Bio sam najbolji menadžer tog vremena – kazao je Vlada Perović, inače bivši suprug Lepe Lukić. Mirko Tabašević

Dobro upućen u estradna zbivanja osamdesetih, poznati menadžer je otkrio i pravu pikanteriju.

– Miroslav je u moj lokal dolazio sa Suzanom Mančić, sa kojom je i bio, a ne sa Mirom. Suzana je jedna moralna žena.To je bilo kada je Miroslav radio koncerte sa Lepom Brenom, početkom osamdesetih.





– U to vreme imao je mnogo devojaka, sve su padale na njegov šarm – nije krio Vlada Perović.

Suzana Mančić je u svojoj autobiografiji priznala da je imala strasnu vezu sa poznatim, oženjenim muškarce. Međutim, za Svet je izjavila da reči Vlade Perovića neće potvrditi jer ne želi da komentariše gluposti. Mirko Tabašević