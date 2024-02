Ovde Gordana Ilić, slušaj ti, drska bezobrazna ženo... Prvi razgovor supruge i ljubavnice Miroslava Ilića

Gordana Ilić i Mirjana Antonović vodile neprijatan razgovor

Viši sud u Beogradu po drugi put je odlučio da su Miroslav Ilić i Devin Antonović otac i sin.

Budući da je proces trajao godinama, o ovom slučaju do javnosti je stiglo mnogo detalja. Izvor informacija uglavnom je bila Mirjana Antonović, koja je i pokrenula postupak za utvrđivanje očinstva.

U knjizi „Ovo malo istine“ Mirjana se, između ostalog, prisetila prvog razgovora sa Gordanom Ilić.

„U osmom mesecu trudnoće zadesila sam se u Beogradu u stanu moje sestre Jelice. Provodile smo uobičajemo prepodne uz čaj, slatke medenjake i još slađe razgovore. Pričale smo o imenu Kristijan, koje je, inače, Miroslav odabrao, i planovima za našeg sina koga smo s nestrpljenjem iščekivali. Jelica je skoknula do prodavnice kada je zazvonio telefon u hodniku.

'Ovde Gordana Ilić, ko je to tamo, bre?!', upitao je hrapavi ženski glas sa one strane slušalice.

'Mirjana Antonović ovde, izvolite', rekla sam.

'A ti si ta Amerikanka? Otimačica muževa? Nije ti dosta što si ga zavela, još ćeš i dete da mu rodiš? Slušaj ti, belosvetska fufo, neće to tako moći kako ste vi to zamislili! Ako ti rodiš to dete, ubiću i njega, i tebe, i Miroslava, i našu decu, i sebe na kraju!', siktala je u slušalicu.

'Gospođo Gordana, smanjite doživljaj i ton, molim vas, za sve što vas zanima u vezi s masovnom egzekucijom konsultujte se sa vašim suprugom, a mojim verenikom Miroslavom', rekla sam mirnim tonom i pribrano.





'Verenikom? Slušaj ti, drska i bezobrazna ženo, ja sam mu zakonita žena i ja se pitam za sve, a ne ti! Ti si jeftina zabava, koju ću ja eliminisati, jer mu nisi ni prva, a ni poslednja!'

'Gospođo Ilić, ja zaista niti mogu niti želim da razgovaram sa vama na ovaj način, jer ne razumem ovakav način komunikacije. Drago mi je da smo se upoznale i nemojte me više nikada uznemiravati, imajte obzira da sam trudnica, i vi ste bili dva puta, tako da znam da ćete me razumeti, doviđenja zauvek!'”

„Pozlilo mi je od tog poziva. U glavi mi je odjekivala pretnja ubistvom mom nerođenom detetu. Bilo mi je žao Miroslava”, zaključuje Mirjana.