Ovo je žena sa kojom je Jovan Ćirilov 13 godina bio u braku: Nije želela decu, otišla je sa čovekom koji je imao više para

Jovan Ćirilov 13 godina bio u braku

Ove godine obeležavamo deceniju od smrti Jovana Ćirilova.

Najznačajniji srpski teatrolog, pisac i jedan od osnivača Bitefa napustio je ovaj svet u 84. godini ostavljajući iza sebe neizbrisiv trag i bogato kulturno nasleđe.

Mirko Tabašević

U braku je bio jednom. Za suprugu je izabrao Maju Marković, gimnazijsku ljubav.

– Krleža je bio neka vrsta nezvaničnog kuma moje veze sa Majom. Ona je sa svojim roditeljima, mamom Hrvaticom i ocem Srbinom, volela Krležu kao i ja – prisetio se u jednom intervjuu.

U svom beogradskom domu često se družio sa novinarima. Rado je pričao o svom profesionalnom, ali i privatnom životu.

– Do 1956. godine bio sam pozorišni reditelj, mlađi dramaturg, bez stana. U mojoj dvadeset petoj godini dobio sam svoj dom i do danas sam u njemu. Nikad nisam želeo da se selim iz njega – pričao je Jovan Ćirilov, koji se “kućio” zajedno sa suprugom Majom. Arhiva HELLO!

Trinaesta godina braka bila je baksuzna.

– Razveli smo se mirno. “Dosta mi je ovog boemskog života, želim da živim normalno”, rekla je i otišla. Nisam se mnogo raspitivao, ali sam saznao da je izabrala čoveka koji je imao više para. Pružio joj je mogućnost da živi onako kako želi.





Mirko Tabašević

Jedan od najvećih intelektualaca koje je iznedrila ova sredina bez zadrške je pričao o najtananijim emocijama.

– Vodili smo paralelne ljubavne živote. Ne stidim se toga. Čovek nije monogamno biće. Po Frojdu, čovek je u velikoj meri biseksualan.

U poslednjim godinama života Ćirilov je otvoreno priznao:

– Moja žena nije želela decu. Žalim što nemam potomke, ali ne očajavam zbog toga. Mirko Tabašević