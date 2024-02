Danas je uspešan biznismen: Ovo je bivši muž Ivane Peters koji se upravo oženio 20 godina mlađom

Bivši muž Ivane Peters Aleksandar Peters po drugi put je stao pred matičara.

Pred oltar je odveo dugogodišnju devojku Jovanu, sa kojom je započeo romansu mnogo godina posle razvoda od poznate pevačice. Mirko Tabašević

Ivana i Aleksandar, u to vreme direktor predstavništva jedne strane firme u Srbiji, zabavljali su se četiri godine. Venčali su se 2005, ali su u braku ostali vrlo kratko, do 2007.

U međuvremenu su dobili ćerku Saru, koju su i posle razvoda nastavili da zajedno odgajaju. Andreja Damnjanović

Bivši muž Ivane Peters bio je uz nju u najtežim trenucima, pogotovo u periodu kada je imala ozbiljne srčane probleme.

- Dok sam bila bolesna pomogao mi je više od svih. On će biti moj prijatelj do kraja života. Drugačije ne može da bude. Srećna sam što imam takvog bivšeg muža - rekla je Ivana svojevremeno za HELLO!.

Mirko Tabašević

Aleksandar Peters danas je prilično uspešan biznismen.

Kako kažu upućeni, sa suprugom Jovanom, koja je dve decenije mlađa od njega, osim emotivnog deli i profesionalni život. Tačnije, postavio ju je da vodi jednu od njegovih firmi.