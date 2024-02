Unuka Nade Obrić poznata glumica, čija je strašna sudbina potresla celu Srbiju

Nada Obrić - unuka Milena je njen veliki ponos, a njena stravična sudbina šokirala je region

Pevačica Nada Obrić veliki je borac i želju za životom stavlja ispred svega.

Tome je učila i svoju decu , ćerku Itanu i sina Sašu, koje je dobila u braku sa Acom Ivanovićem.

Iako su posle 15 godina braka odlučili da se raziđu, Nada je ostala u sjajnim odnosima i sa Acinom decom iz prvog braka, ćerkama Majom i Saškom. Antonio Ahel/ATAImages

Njihovu decu gleda kao svoje unučice i raduje se svakom njihovom uspehu i sreći.

Kada se pojavila vest da je naša uspešna mlada glumica Milena Radulović pretrpela stravično seksualno zlostavljanje od profesora Miroslava ‒ Mike Aleksića, upravo joj je Nada Obrić pružila čvrstu i iskrenu podršku.

A kako i ne bi kada joj je to unuka.

- Mama Saška je odrasla sa mnom, živela je kod mene dok se nije udala. Bila sam tu kada se Milena rodila i mogu samo da se ponosim njom što je to iznela, da se tome stane na put.

- To je strašno i teško se podnelo. Kuća u kojoj je Milena odrasla je sjajna porodica. Majka joj je odrastala uz mene, a tata joj je odrastao u sjajnoj porodici.





Antonio Ahel/ATAImages

- To što je progovorila samo je dokaz koliko je teško to nositi sa sobom, teško je izgovoriti uopšte.

- Roditelji su je držali kao kap vode na dlanu, svuda su je vozili i dovozili, a to joj se desilo u godinama kad joj se, nažalost, desilo i to je strašno. Samim tim što je to izašlo iz nje ona će se rasteretiti.

- Sigurna sam, kao i uvek, da će sve na kraju biti dobro, proći će i taj bol ‒ rekla je Nada prilikom gostovanja u „Pulsu Srbije“ na televiziji „Kurir“.