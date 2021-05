Malo ko zna da je unuka Nade Obrić naša sjajna glumica, čija je stravična sudbina nedavno šokirala region

Nada Obrić - unuka Milena je njen veliki ponos, a njena stravična sudbina šokirala je region

Pevačica Nada Obrić veliki je borac i želju za životom stavlja ispred svega. Tome je učila i svoju decu , ćerku Itanu i sina Sašu, koje je dobila u braku sa Acom Ivanovićem. Iako su posle 15 godina braka odlučili da se raziđu, Nada je ostala u sjajnim odnosima i sa Acinom decom iz prvog braka, ćerkama Majom i Saškom. Njihovu decu gleda kao svoje unučice i raduje se svakom njihovom uspehu i sreći.

Luka Šarac

Kada se pojavila vest da je naša uspešna mlada glumica Milena Radulović pretrpela stravično seksualno zlostavljanje od profesora Miroslava ‒ Mike Aleksića, upravo joj je Nada Obrić pružila čvrstu i iskrenu podršku. A kako i ne bi kada joj je to unuka. Luka Šarac

‒ Mama Saška je odrasla sa mnom, živela je kod mene dok se nije udala. Bila sam tu kada se Milena rodila i mogu samo da se ponosim njom što je to iznela, da se tome stane na put. To je strašno i teško se podnelo. Kuća u kojoj je Milena odrasla je sjajna porodica. Majka joj je odrastala uz mene, a tata joj je odrastao u sjajnoj porodici. To što je progovorila samo je dokaz koliko je teško to nositi sa sobom, teško je izgovoriti uopšte. Roditelji su je držali kao kap vode na dlanu, svuda su je vozili i dovozili, a to joj se desilo u godinama kad joj se, nažalost, desilo i to je strašno. Samim tim što je to izašlo iz nje ona će se rasteretiti. Sigurna sam, kao i uvek, da će sve na kraju biti dobro, proći će i taj bol ‒ rekla je Nada prilikom gostovanja u „Pulsu Srbije“ na televiziji „Kurir“.