Pojavio se snimak star 28 godina: Džej predvideo film do detalja, da se naježiš!

Film „Nedelja“, ekranizovana životna odiseja Džeja Ramadanovskog, ovih dana hara domaćim bioskopima, budeći uspomene na legendarnog Dorćolca i jednu od najvećih zvezda folk muzike.

Nedelja, njegov veliki hit. Nedelja, dan kada je zauvek otišao... Slavni pevač imao je teško detinjstvo.

Džejova biografija prepuna je neverovatnih obrta.

Sudbina se od malih nogu poigravala s njim, a malo ko zna da je pokojni Džej Ramadanovski 1995. predvideo film o sebi i opisao upravo detalje koje će publika već posle tri decenije imati prilike da vidi u bioskopima. Pelicula Production

Naime, Džej je davne 1995. u ondašnjoj emisiji "Muzička kutija", koja se emitovala na „NS-plus“ televiziji, kod voditeljke Nataše Ilić, pričao da za života želi da se snimi film o njemu.

On je već tada, možemo reći, izrežirao u glavi kako bi taj film trebalo da izgleda.

- Imam želju za filmom, pričao sam s Duškom Kovačevićem, on radi s Kusturicom. Upoznao sam se s njim. Nisam ni znao da je on najbolji. Ispričao sam mu jednu priču koju sam napravio. Želim da se film zove "Nedelja".

- Imam želju da snimim film, ali ne da tu budu spotovi, Lepa Brena, Dragana Mirković, đuska, pevanje. Ne to, već da film ima svoju radnju - rekao je tada Džej, te otkrio koji bi period života opisao, koje scene, što se sa sadašnjim filmom veoma preklapa.

- Ne znam da li sam ja glumac, verovatno nisam. Mislim da i ja to mogu da odglumim. Neki moj život kad sam bio mali. Poenta je da se film zove "Nedelja".





- Nedeljom je svečani ručak u svakoj kući, a onda i kod nas u mahali. Tu ide pita uvijača i svakome po jedno kiselo mleko.

- Tu ide ona nedelja kada sam kao klinac zaglavio u dom, a ide slika kako dve sestre i keva jedu tu pitu uvijaču bez mene. Luka Šarac

- Želim da se vidi koliko Ciganin želi da ima belu ženu. Kada sam kao klinac bežao iz doma, nije bilo šanse da dođem do bele devojke. Onako ćelav, nikakav.

Posle toga Džej je pre 28 godina u istoj emisiji ispričao nekoliko situacija kroz koje je prošao, a koje bi ekranizovao, te je tada zapretio da mu slučajno neko ne mazne fore za film jer bi ga to naljutilo:

- Želim da u filmu pokažem koliko je Ciganinu teško da dođe do bele žene. Primer, u filmu jurim Anicu Dobru.

- Ona je mala, plava, lepuškasta. Ima još jedna scena, ne znam da li smem da kažem, to ako mi neko mazne, skinuću mu glavu. Na primer, spavam, i sad jedan moj beli drug, uspeo je u životu, i odmah je šutnuo nas Cigane.

- I onda ja sanjam Svetu Petku i pitam je na ciganskom zašto samo belim ljudima daje sreću, a nama Ciganima ne. Meni ona daje sreću, ali ja ostavljam Ciganku ženu sa detetom, pa idem kod bele žene.

- Ima tu praška, kombinacije, kadilaka, šešir, belo odelo. Ne znam da li bi Emir Kusturica želeo to da radi, nema on vremena za to. On je u nekim velikim kombinacijama.