Džejova ćerka ima samo jednu zamerku na film o svom tati: Sada iz ove perspektive shvatam

Džejova ćerka ima samo jednu zamerku na film o njenom ocu

Film „Nedelja“, ekranizovana životna odiseja Džeja Ramadanovskog, započeo je svoj bioskopski život i brojni utisci već su se skupili. Boško Karanović

Džejova biografija prepuna je neverovatnih obrta, a njegova ćerka Marija imala je priliku da film pogleda na samoj premijeri.

Za emisiju „Premijera – vikend specijal“ navela je da je zadovoljna onim što je videla, i da je bila i tužna i srećna što gleda film o tati.

Pohvalila je glumačku ekipu i ceo tim koji je radio na ovom naslovu, kao i da su scene koje su se odigrale istinite.

Marija je plakala i smejala se na sve scene, i priznala je da je i saznala dosta toga o burnom i raznovrsnom životu svog oca.

Luka Šarac

Marija se prisetila i životnih lekcija koje je naučila od oca.

„Moj otac nikada nije težio ka tome da bude zvezda, legenda… on je uvek pričao da ti to sam Bog da. U filmu se vidi isto da je on u domu pevao, te da niko nije mogao da pretpostavi ko će on postati kasnije. Time se i ja vodim u životu. Sve je do sudbine i do Boga. Kako je rečeno, tako će i biti“, rekla je ona.

Mišljenja o filmu su bila podeljena, a Džejova ćerka je zamerila samo jedno.





„Što se tiče tatinih kolega, svako ima pravo na svoje mišljenje, tu se ne bih mešala. Što se tiče mog utiska, možda je falilo više muzike… možda je bilo previše mog strica Džambe, ali on je morao za nekog emotivno da se veže. Što se scena tiče, realno su prikazane. Ne mogu da kažem da je on degradiran ili loše prikazan. Ja sam ponosna, zadovoljna i mislim da je on sve ovo zaslužio te da bi mu bilo drago da ima film o sebi! Sada iz ove perspektive shvatam da je trebalo mnogo više vremena da provodim s njim i jako mi je žao zbog toga“, zaključila je Marija u emisiji „Premijera – vikend specijal“. ATA Images