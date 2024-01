Ponosan na svoje devojčice: Stevan Piale uživa sa porodicom na planini, ćerkice su baš porasle

Zimovanje Stevan Piale provodi sa porodicom

Stevan Piale ovaj januar provodi na jednoj planini i uživa u zimskim čarolijama sa svojom porodicom. Luka Šarac

Stevan i njegova supruga Una prošle zime ponovo su se ostvarili kao roditelji, kada je na svet došla Kata.

– Jedan naš veliki prijatelj je pre nekoliko meseci predložio ime Kata. To je bilo prvi put da neko od nas dvoje nije rekao da ne može i da je glupo. Vreme je prolazilo, a mi se nismo složili ni oko jednog drugog imena, i ostade Kata. Meni je posebno lepa asocijacija na to ime scena iz filma “Munje”, u kojoj Zoran Cvijanović recituje pesmu Ljubivoja Ršumovića o lepoj Kati – istakao je Stevan svojevremeno za "Hello". Instagram

Sada je došlo vreme da se Kata i njena starija sestra Rosa poigraju na snegu, ali i da nauče nešto novo.

Una je na svom Instagramu objavila prelepe fotografije sa zimovanja, a na njima se vidi da Rosa uči da skija.

Instagram

Ponosni tata ne skida osmeh sa lica, i nema sumnje da su se porodično odlično proveli. Instagram