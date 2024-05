Sin i snaja vode rat, a ona... Evo kako se svekrva Jelene Karleuše ponaša posle svega

Svekrva Jelene Karleuše ima stav i čini se da od njega ne odstupa već godinama.

Nikoleta Tošić prvi i jedini put se oglasila za domaće medije, kada je Jelena Karleuša prijavila supruga Duška Tošića za nasilje u porodici na Božić davne 2022. godine. Privatna Arhiva

- Čujem šta se sve piše i verujte mi da mi, kao majci, nije prijatno kad sve to dođe do mene. Nije istina da je moj sin bilo koga udarao. To nije tačno. Novine, naravno, imaju pravo da pišu, tu ništa ne mogu - rekla je Nikoleta i dodala:

- Ne znam kako bih reagovala da me muškarac udari. Neću ništa da komentarišem i zato nemojte da me pitate. Ni druge to ne treba da zanima, mislim na komšije - kratko je odgovorila za "Srpski telegraf".

Kako rat poznatih supružnika ne jenjava već skoro četiri godine i strasti se ne smiruju, Nikoleta je sa druge strane pokazala veliko poštovanje prema porodici svoga sina i ni u jednom trenutku nije ulazila u sukob.

Naime,Tošićeva majka se pojavila na rođendanu Atine i Nike, prošle godine, a na društvenim mrežama tada je počela da kruži fotografija na kojoj se grli sa Jelenom Karleušom, svojom snahom, koja je nežno grli i obe izgledaju srećno i nasmejano.

Ovim bi se dalo naslutiti da je odnos svekrve i snahe u najboljem redu posle svega. Antonio Ahel/ATAImages

Majka Duška Tošića, davnih dana rešila je da se ne pojavljuje se u javnosti, te vreme uglavnom provodi u selu Orlovat pokraj Zrenjanina, što čini i sada.