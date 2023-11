Prva fotografija Petre kada su je doneli u porodicu Divac: Usvojena beba u naručju Ane i Vlada imala je samo šest meseci

Petra Divac bila je neodoljiva beba

Javnosti je dobro poznato da su Ana i Vlade Divac, posle bioloških sinova Luke i Matije, dobili i ćerku Petru, koju su 1999. godine usvojili. Bračni par nikada nije razdvajao svoje troje dece, ali nije krio ni istinu od Petre. HELLO! arhiva

Vodeći se primerom svojih roditelja, koji se godinama bave humanitarnim radom, i Petra je odlučila da uradi nešto za opšte dobro, pa je u okviru Fondacije Ana i Vlade Divac pokrenula projekat „Usvojeni za usvojene“, namenjen usvojenim mladim ljudima sa teritorije Beograda.

Nedavno su Ana i Petra gostovale u jednoj emisiji na RTS, a tom prilikom je prikazana i prva fotografija koja je nastala kada je Petra stigla u njihov dom.

- Ovo je slika prvog dana kada je došla u našu kuću, tog dana sam je donela, imala je šest meseci - rekla je tada Ana Divac, a na priloženoj fotografiji se vidi Ana Divac koja drži u naručju Petru. RTS

- U svemu postoji faktor sudbine, a kada se deca usvajaju vi ih ne birate, oni vama daju dete. Kada smo je ugledali, mi smo nju zavoleli - kazala je Ana tom prilikom.

Na pitanje kada su rekli Petri da je usvojena, Snežana je navela da se seća dana kada je to prvi put spomenula.

- Sećam se jer je kod nas došla žena Amerikanka koja je usvojila dete iz Srbije, ta mala je imala 4-5 godina, a žena je imala i još jedno mlađe dete koje je dojila, pa me je Petra pitala da li sam ja nju dojila. RTS

- Ja sam rekla tebe nisam, ona me je pitala jesi li Luku i Matiju, ja sam rekla jesam jer sam njih rodila, a tebe nisam. To je bio prvi put da sam to rekla, ona je tada imala 4-5 godina.





- Kasnije smo joj objašnjavali u odnosu na njena pitanja. Rasla je sa tom činjenicom i informacijom, a druga olakšavajuća okolnost je bila što su najbolji prijatelji Lukini i Matijini bili usvojeni, tako da je to njoj bilo najnormalnije - navela je Ana tada.