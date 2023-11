Doživela je istu sudbinu: Sa ovom poznatom ženom je Željko Joksimović varao Leontinu

Željko Joksimović ostavio Leontinu zbog poznate voditeljke

Ljubavna biografija Željka Joksimovića bogata je koliko i ona muzička. Proslavljeni kantautor uvek je bio slab na lepe žene, i one na njega, a dva puta je odlazio pred matičara. U ranoj mladosti oženio se Vesnom, s kojom je dobio ćerku Minu. Miša Obradović

U braku sa voditeljkom Jovanom Janković, koji traje od 2012. godine, ima troje dece. No, pre nego što se zaljubio u sadašnju suprugu, dok su zajedno vodili „Pesmu Evrovizije” u Beogradu, Željko je bio u kraćim i dužim vezama s još nekim poznatim damama.

Svetlana Ceca Slavković devedesetih godina je važila za jednu od najpopularnijih pevačica zabavne muzike. Pričalo se tada da između nje i Željka postoji nešto više od prijateljstva i saradnje, ali nikada nisu jedno o drugom govorili u nekom ljubavnom kontekstu. Youtube printscreen Šuškalo se o još jednoj Ceci, ali Ražnatović, što nikad nije potvrđeno. Mnogo prašine podizala je i romansa sa koleginicom Leontinom Vukomanović. Dugo su bili u vezi, zajedno su napisali neke od najlepših pesama, a rastali su se, kažu glasine, zbog njegove preljube. Story arhiva Treća osoba bila je Adriana Čortan. Joksimović nikad nije voleo da daje izjave o svom privatnom životu, ali zato je voditeljka jednom prilikom, dok su još bili zaljubljeni, otkrila kakav im je bio odnos. Luka Šarac

– Ljubav, podrška, međusobno razumevanje, poverenje i poštovanje su najvažnije stavke kvalitetne i dugovečne veze. Do sada nisam bila prevarena i nadam se da me Željko nikada neće prevariti. Partnerovu prošlost bez pogovora zarad ljubavi treba prihvatiti. Ona je deo ličnosti koja me je šarmirala. Ipak, prošlost pripada prošlosti, treba uživati u sadašnjosti i ulagati u što kvalitetniju budućnost.

– U Željku vidim pravog zaštitnika i mislim da svaka žena to očekuje od svog partnera. On je moj životni pokretač i osoba koja me razume i beskrajno poštuje – govorila je Adriana, koja je sa hitmejkerom provela tri i po godine.





Ubrzo se desila „Evrovizija” i fatalni susret sa Jovanom, koji je odredio Željkov ljubavni put. Youtube Screenshot