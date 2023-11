Pre osam godina gledala je smrti u oči: Supruga Aca Pejovića konačno u javnosti, ovo je hrabra Biljana danas

Supruga Aco Pejovića konačno u javnosti

Supruga Aca Pejovića izbegava javna okupljanja otkako joj je pre osam godina, usled pucanja aneurizme na mozgu, život visio o koncu.

Podsetimo, krajem februara 2015. Biljana je u polusvesnom stanju prebačena u beogradski Urgentni centar, gde je operisana po hitnom postupku.

Na sreću, intervencija je uspešno obavljena, a sudeći po fotografijama sa proslave rođendana Žike Jakšića, supruga Ace Pejovića se s vremenom potpuno oporavila i izgleda kao u najboljim danima.

Prilikom gostovanja u emisiji „Preživeli“ Aco Pejović se kroz suze prisetio najtežih momenata kada se njegova supruga borila za život.

‒ Biljana je bila zdrava žena, nikada nije imala problema, nije ni znala da ima te aneurizme. To je kao jedan balon koji se stvori na krvnom sudu, ona je to imala urođeno i to dve na očnim aortama. Tri dana se žalila da je boli glava, ali ništa nešto drugačije nego inače.

- U nekom trenutku se samo srušila u amfiteatru pred studentima dok je držala predavanje i odmah je prebačena u Urgentni centar. Iščekivanje dok je tamo ležala na stolu zauvek ću pamtiti.

- Te ružne scene koje čovek mora da gleda, kako iznose na svakih pola sata po jedno telo u crnim kesama... Sediš i čekaš, a kroz glavu ti prolazi najgore, da će doktor da izađe i kaže ti: „To je to“. Luka Šarac

- Od hiljadu preživi jedan kada dođe do pucanja aneurizme, to su mi kasnije rekli. Kreću da je vode na operaciju i zovu našu decu da je vide jer je to možda poslednji put.





Supruga Aca Pejovića posle bitke blista

- Šest i po sati je trajala operacija, do sedam ujutru bili smo u Urgentnom – ispričao je sa suzama u očima poznati pevač i dodao da je posle operacije počela nova borba za Biljanin život.

‒ Užasno je bilo videti je kako leži obrijane glave sa rezovima. Nisam dozvolio nikome da mi dolazi u kuću, hteo sam da budem sam sa svojom decom. Onda sednem, zagrlim ih i kažem: „Možemo da ostanemo bez mame“. Ali sve to prođe, izdrži nekako čovek. Odem u svoju sobu i iz sveg glasa se derem i vrištim i molim Bilju da ne umre i da me ne ostavi.

Nakon mnogo vremena, Biljana se večeras pojavila u javnosti na promociji Lepe Brene koja je u zagrljaju supruga blistala, a njena bež odevna kombinacija od glave do pete ostavila je sve bez daha.

