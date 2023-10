Karleuša otkila nepoznate detalje odnosa sa Tošetom: Volela sam ga, ali mu nisam otišla na sahranu...

Ovog oktobra obeleženo je 16 godina od tragične smrti makedonskog slavuja Tošeta Proeskog. Brojne kolege odale su počast pevaču čija popularnost s vremenom ne opada, naprotiv, a neki su se prisetili saradnje i susreta s njim. I Jelena Karleuša družila se s njim. Imali su poseban odnos. Profimedia

- Kada smo bili veoma mladi, bili smo nerazdvojni. On je imao samo 18, a ja dve, tri godine više. Oboje smo snimali albume u Atini, i to je trajalo mesecima, kod čuvenog grčkog kompozitora Fivosa. Svaki dan, sem nedeljom, išli smo zajedno u studio. Pošto sam samo ja imala vozačku dozvolu, svaki dan izgledao je isto: ustanem, doručkujem, pokupim Tošeta u centru Glifade gde smo imali stanove, i malim opelom pravac centar Atine u grotlo saobraćajne gužve – prisetila se JK.

- Put je trajao u proseku sat vremena, a on je u kolima neprestano pevao. Tamo i nazad. Svaki dan. Pevao je i u studiju, u pauzama za ručak, dok je išao do toaleta, pevao je i pevao... Čak je i Fivos u šali rekao da kad posle nas ode iz studija nema snage da čuje više nijedan ton muzike.

Instagram

- Nasmejan do te mere da je umarao svojom razdraganošću, jer nije bilo moguće da je neko toliko srećan i raspoložen non-stop. Hiperaktivan, pun snage, pun želje... Ako bih morala u jednoj reči da ga opišem, onda bi to bila sreća. Bio je srećan. Onako kako samo neko sa 18 godina može biti. Nikada nisam čula takvo pevanje i takav talenat. Takvu boju, tehniku, emociju, energiju. Verujte mi kada vam kažem kao pevač koji je na estradi tri decenije, on je bio vanzemaljska priča. Previše savršena za ovu planetu. Dejan Milićević

Vest o Tošetovoj pogibiji javila joj Marina Tucaković. Ona je provela dosta vremena s njima u Atini, i znala je da Jeleni mora pažljivo da je saopšti, prva.

- Znate, ja nisam otišla na sahranu. Nisam imala snage, a i ne bih mogla da gledam one estradne folirante koji su se bacali po kovčegu zarad nekih poena, a nisu ga ni poznavali. Znate već ko se sve bacao i dramio. Ljudi koji su njega najviše voleli i najbolje poznavali, izuzev njegove porodice, nisu imali snage da dođu. Inače, Toše je rođen na isti dan kada i moja majka Divna, 25. januara. Eto... Neke stvari vam nisam ispričala, neka ostanu tajna.