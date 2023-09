Sreća je dvaput veća! Slavi se u domu Tijane i Slaviše Čurovića, porodični dupleks ispunjen ljubavlju

Tijana i Slaviša Čurović, glumačko-bračni par koji dokazuje da svaka prava ljubav zaslužuje novu šansu ako iz prve ne uspe, nedavno su proslavili 17. rođendan ćerke Taje. Boško Karanović

Slavlje je usledilo nekoliko nedelja posle lepe vesti da je tinejdžerka primljena u Petnicu, istraživačku stanicu za izuzetno talentovanu decu.

„You are the dancing queen, young and sweet, only seventeen...”, čestitala joj je ponosna mama divan dan uz veliki hit grupe ABBA, a stih se savršeno uklopio u broj godina.

Instagram

Tom prilikom glumica nam je odškrinula vrata njihovog stana. U prvom planu su lepa Taja i torta, roditelji, ali možemo da vidimo i deo dupleksa u kome žive.

Podseća na moderne stanove na Monmartru, reklo bi se na prvi pogled. Tome u prilog idu i slike na zidu, pogotovo jedna sa Ajfelovom kulom. Uspomene sa putovanja, Tifani-lampa i kompleti knjiga na polici otkrivaju da ovaj prostor dele umetničke duše istančanog ukusa. Instagram