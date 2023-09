Bio je 15 godina u braku sa voditeljkom, deca ostala sa njom! Novi dečko Milene Radulović je Ognjen Janković

Milena Radulović i Ognjen Janković u vezi

Glumica Milena Radulović stigla je danas u Palatu pravde, gde se nastavlja suđenje Miki Aleksići, a ona je došla u društvu Ognjena Jankovića, reditelja i frontmena Beogradskog sindikata. Kako Kurir saznaje, Milena i Ognjen su već nekoliko meseci u vezi. Ata Images

Iako se o njihovoj ljubavi do sada uglavnom pričalo u glumačkim krugovima, Ognjen je odlučio da danas dođe sa Milenom u sud i pruži joj podršku.

Podsetimo, reditelj je u julu 2022, stavio tačku posle 15 godina na svoj brak s voditeljkom Bojanom Janković. Nakon sporazumnog razvoda ostali su u dobrim odnosima i zajedno će voditi računa o deci koja su ostala da žive sa majkom.

Muzičar je napustio stan u kome su živeli, ali svaki slobodan trenutak koristi da bude sa svojim naslednicama. Bojana i Milena su u sjajnim odnosima, a glumicu su odlično prihvatile njihove ćerke. Privatna arhiva

Ovako je Ognjen nekada govorio o svojoj sada već bivšoj supruzi.

- Upoznao nas je jedan od mojih najboljih prijatelja, Milan, koji je sad, nažalost, pokojni, i to našoj priči daje malu filmsku notu. To je bilo kod njega u lokalu koji je držao i on je rekao da mora da nas upozna, kao da je procenio da ćemo da legnemo jedno drugom. To je bio sudbinski susret – otkrio je Janković i dodao:

- Dete sam razvedenih roditelja. Ipak, moji su pravi primer da je uvek bolji dobar razvod nego loš brak. Imao sam zdrav odnos sa roditeljima i posle razvoda. Imam dve ćerke, Zoju i Iskru. Drugo dete sam dobio posle “Survajvera”. Iskra ima dara i želi da trenira fudbal, pa smo otišli da je upišemo na fudbal u FK Dorćol, kod Miće Sovtića. Pored sporta, svira i violinu. Zoja je već prava devojka. Trenira odbojku i mislim da će u tom sportu biti veoma uspešna. Ona je kreativna duša. Važno je decu vaspitati i pričati s njima. Više sam naučio od svoje dece nego od starijih.

