Danica Maksimović ne želi da krije, stala pred kamere i sve priznala: Sin me je ujeo za srce...

Sin Danice Maksimović majci zadao muke

Predstava „Yankee Rose“ jedna je od prvih koja se u novoj pozorišnoj sezoni vraća na scenu, a sa njom na „daskama koje život znače” ponovo će se naći i neverovatna Danica Maksimović. Boško Karanović

Režiju za predstavu koja je oduševila publiku potpisuje upravo sin legendarne glumice Miloš Lolić. Danica je u emisiji „Kec na jedanaest”, na televiziji K1, govorila o zajedničkoj saradnji, ali i zahtevnoj ulozi od koje je htela da odustane.

Ata Images

‒ Njemu nije bilo bitno da on dobije nagradu, nego jednostavno da njegov rad bude prepoznatljiv u onome šta ja mogu. Da ne zna moje mogućnosti, ne bi smeo da mi da ulogu, jer je ona jako zahtevna.

- Ipak, pošto on mene gleda od malih nogu i video je šta sam ja, u kojim segmentima života radila, jednostavno je znao da ja to mogu da iznesem. Nije slučajno što je on to meni dao i što smo se borili kao dva titana ‒ rekla je Danica i otkrila da je u početku saradnja sa sinom bila vrlo napeta jer je imala problem da razdvoji poslovno i privatno.

‒ Bilo je vrlo teško. Imala sam dilemu, odustajala sam. Kao reditelj u jednom trenutku ujeo me je za srce, a mene je to zabolelo kao majku. Nisam znala kakav je on reditelj i kako režira, pa sam sve prihvatala lično. S obzirom na to da je često od mene zahtevao maksimum i vikao pred svima, postavila sam u jednom trenutku ultimatum i rekla da ja ovo neću moći da izdržim i da će morati da traži novu glumicu.

- Kada sam došla kući, uzela sam da pravim palačinke i dok sam ih pekla plakala sam, suza suzu stiže, to je za mene bilo strašno, a onda me on pozove posle sat vremena i pita da li sam se smirila ‒ dodala je naša legendarna glumica. Ata Images

Na 68. po redu Sterijinom pozorju, predstava „Yankee Rose” osvojila je osam Sterijinih nagrada.

‒ Mi smo otišli tamo da odigramo predstavu, jer su oni prepoznali rad koji je poseban. Nagrade nismo očekivali, ali je Milošu bilo bitno da ja dobijem nagradu i to je stalno govorio. Onda je usledilo iznenađenje jer je i on dobio nagradu za najbolju režiju.





Iako joj je u početku saradnja sa sinom bila teška, Danica je u emisiji „Kec na jedanaest” na televiziji K1 istakla da je vrlo ponosna na Miloša, jer definitivno zna šta hoće i kako treba da radi.

‒ Kada sam kasnije malo promislila, shvatila sam da on zna tačno šta hoće i kako treba. Neverovatan je kako vodi glumce – rekla je Danica i otkrila kako joj je Miloš saopštio da je njoj namenio glavnu ulogu. Ata Images

‒ Doneo mi je tekst i rekao da ga pročitam. U početku sam mislila gde će on ovo da radi, ništa mi nije bilo jasno. Kada sam ga pozvala i pitala gde planira da radi, bio je odlučan da to bude Beogradsko dramsko pozorište.

- Počela sam da razmišljam koja od koleginica bi mogla da igra ovako zahtevnu ulogu, nije mi palo na pamet da on mene planira za nju, a on mi je rekao: „Pa ti si rekla da samo glavna uloga dolazi u obzir”. Kada mi je to rekao, tek onda sam detaljno počela da čitam svako slovu, svaku rečenicu teksta.

- Onda je saopštio Ivi Ilinčić da će i ona igrati u predstavi, a nije bilo nijednog slovca napisanog za njenu ulogu. Bila sam skroz u čudu. Onda je uzeo i ispisao celu Ivinu ulogu jer je zamislio da ja u predstavi imam suparnicu.