Preminula Melita Bihali, velika glumica malih uloga: Kad umrem, moj pepeo neka prospu u more...

Melita Bihali, filmska i pozorišna glumica, preminula je u 89. godini u Beogradu, potvrdio je za Novu njen prijatelj Milan Caci Mihailović. Youtube printscreen

Melitu Bihali publika najviše vezuje za ulogu kućne pomoćnice u kultnom ostvarenju „Maratonci trče počasni krug“, ali je tokom duge i bogate karijere ostvarila veliki broj sjajnih rola kako na filmu, tako i u svom pozorištu Duško Radović.

‒ Svi me znaju kao Olju iz “Maratonaca”. Kako sam dobila tu ulogu, više se i ne sećam. Sa Mirom Pejić sam stalno sedela u Ateljeu i neko mi je prišao, da li je to bio autor teksta ili asistent reditelja, ne sećam se. Pitali su me da li želim da igram, dali mi tekst i ja sam prihvatila sa velikim zadovoljstvom. Nisam imala pojma da će mi to biti znak za ceo život. To je jedna vrlo lepa i atraktivna epizoda – ispričala je Melita u životnoj ispovesti za Kurir.

youtube printscreen

Melita Bihali rođena je 4. aprila 1935. godine u porodici Jukić u selu Živogošće, blizu Makarske. Živela je u Istri, a u Zadru je nastupala u pozorištu kao balerina. Godine 1962. upisala je glumačku akademiju u Beogradu, zajedno sa Ljerkom Draženović, Mirom Pejić Armenulić, Dušicom Žegarac, Dragom Čumićem i Nedom Spasojević.

Prezime Bihali zadržala je od svog bivšeg muža Ivana, koji je bio sin književnika i osnivača Nolita Pavla Bihalija. Privatna Arhiva

– Ne razmišljam o smrti, ničega se ne plašim. Živim svoj život onako kako mogu. Ako mi ostane viška novca, ako zaradim ili mi ostane od penzije, pomažem onome ko nema u komšiluku. Svi me ovde, koliko znam, vole i cene. Ovde ću biti dok sam živa, a kad umrem, moj pepeo neka prospu u more, a može i u reku, dospeće do mora – ispričala je Melita nedavno za Kurir.