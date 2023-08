Pričalo se da je promenila veru: Edita Aradinović stala na put nagađanjima, evo da li je zaista napustila Islam

Edita Aradinović još je bila članica grupe „Ministarke“ kada je region brujao da namerava da se odrekne vere zbog ljubavi prema tadašnjem dečku, Srbinu. U jednom intervjuu čak je rekla da bi zbog njega prešla u pravoslavlje. Instagram

‒ Svesna sam da ću, kad bude došlo vreme da se udajem, morati da promenim veru kako bih se venčala u crkvi. Neće mi to predstavljati nikakav problem. Za mene postoji samo jedan Bog, bez obzira na to kako se naziva. Smatram da niko nema pravo da mi zamera na takvim odlukama. Da sam nekog obrukala, ne daj bože ubila, ukrala ili tako nešto uradila, onda neka mi sude. Ovako niko nema prava – izjavila je Edita 2016. godine i podigla buru u javnosti.

Očekivano, navukla je i gnev islamske zajednice, iako su njene reči bile samo hipotetičke.

Kasnije je, u drugom intervjuu, Edita je pričala da se odrekla mnogih stvari kako bi se posvetila poslu, jer on zahteva „sportski način života“. Ipak, vere se zbog ljubavi nije odrekla, a brak, ni pred matičarem ni pred Bogom, nije sklopljen.

Na jednoj sarajevskoj televiziji Edita je pre nekoliko godina negirala da je prešla u hrišćanstvo.

‒ Apsolutno to nisam izjavila. Čak su pogrešno napisali ime dečka. Mogu samo da kažem da poštujem svačiju veru, kao i svoju, da poštujem svakog čoveka na ovoj planeti. I to je to, nema nikakve polemike.

