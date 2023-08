Bez dlake na jeziku, Iva Štrljić rekla šta zaista misli o seriji Igra sudbine: Jako mi je teško pao taj period...

Iva Štrljić o svom legendarnom liku



Za prve dve decenije svoje karijere Iva Štrljić može da se pohvali ulogama upečatljivih likova, ali ipak joj je jedna najbliža srcu. Kada se priključila glumačkoj ekipi serije „Igra sudbine“, nije ni znala da će u mesecima koje slede cela Srbija govoriti replike Dijane Erski. Miša Obradović

Kako sama kaže u poslednjem intervjuu, taj lik ju je najviše približio publici, i drago joj je što ju je javnost nagradila sa deset nagrada baš za Dijanu.



- Ta uloga mi je samo radost donela, ništa mi nije uzela, već mi je pružila najlepše što jednom glumcu može da se desi – činjenica da vas ljudi vole, cene, da vaše rečenice iz serije citiraju jer su vešto ušle u narod. Nema dana da neko negde ne kaže ono Dijanino „Dobar dančić“ i „Doviđence“. Lepo je znati i to mi daje nemerljivu snagu da je karakter koji tumačim ostavio možda i zauvek nešto svoje među ljudima – navela je Iva. Miša Obradović

Međutim, Iva je napravila i jednu pauzu od tumačenja Dijane Erski jer se raspored snimanja kosio sa još jednim projektom na kom je bila angažovana. Ćerka glumačke legende Milana Štrljića rekla je da joj nije prijao period van seta hit serije koju je tada pisao Žarko Jokanović.



- Bila je najlepša odluka da se vratim u seriju. Jako mi je teško pao period kada me je nije bilo u „Igri sudbine“ jer mi je svakodnevno neko prilazio i molio me da se vratim. Publika je vezana za moj lik, voli ga na jedan poseban način i ceo taj period odsustva dirljivo mi je legao na srce. U toj fazi sam snimala seriju „Od jutra do sutra“ gde igram Lili, takođe zanimljiv dramski lik, i vrlo je dobro i značajno što sam dobila priliku da odugram potpuno drugačiju ženu od Dijane – istakla je Iva Štrljić. Miša Obradović