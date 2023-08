Da li ste znali da Verica Rakočević ima dva brata i sestru? Pogledjate kako izgledaju i da li liče FOTO

Verica Rakočević, proslavljena kreatorka, ima troje dece na koje može da bude ponosna. No, da li ste znali da i sama dolazi iz velike porodice? Da ima sestru i dva brata? Taj malo poznati podatak otkrila je na Instagramu, gde je nedavno postavila zajedničku fotografiju pored koje je napisala „Bogatstvo“. Mirko Tabašević

− Imala sam tri godine kada se rodila moja sestra Slavica. Majka je otišla u prodavnicu, a ja sam se probudila. Želela sam da izađem napolje. Bila su zaključana vrata i ja sad ne znam kako ću. Razbila sam rukom prozor i htela da iznesem kolevku i sestru, pa da skočim za njom. Naravno, nisam mogla sa tri i po godine da podignem kolevku. Ne znam kako sam se kroz to staklo provukla. I danas imam ogroman ožiljak na stomaku. Skočila sam kroz prozor, to je bila prizemna kuća. Sećam se slike – krenula je da šiklja krv, ja držim rukom. Kada me je majka ugledala, odmah je ispustila kese – prisetila se Verica u jednoj emisiji.

Rođena je u Podujevu, za koji je vežu prva sećanja na detinjstvo.

− Roditelji su tada stanovali u kući mojih babe i dede i veoma su nas strogo vaspitavali, mene, mlađu sestru Slavicu i dva brata. Sećam se da sam bila veoma nemirna, ali i vrlo poslušna – ispričala je svojevremeno. Instagram

Porodica se kasnije preselila u Brzu Palanku, gde je Veričin otac radio kao direktor jednog poljoprivrednog dobra. Pošto joj je bilo teško da sedi u kući, sa pet godina su je upisali u prvi razred koji je završila kao najbolji đak.

Onda su se opet preselili u malo mesto Debrc kod Šapca, gde je njen otac opet bio direktor jednog poljoprivrednog dobra i jedan od najuglednijih ljudi u kraju. Zatim su došli bliže Beogradu, u Stubline kod Obrenovca. Tu su imali veliku kuću, skoro vilu, ali su se po dvorištu ispred kuće šetale svinje, kokoške i patke.

Privatna arhiva

− Ono što je meni fantastično je to da je moj život bio toliko bogat i raznovrstan i da nemam tu dozu malograđanštine da se ograđujem od tog perioda. Kasnije sam, proživevši tu svoju priču, mogla jednako da sedim za stolom sa nekim važnim ljudima u Monte Karlu, Rimu, Londonu i da im pariram u svakom pogledu, u ponašanju, priči, u svemu. Posle Stublina preselili smo se u Dobanovce pored Beograda, gde sam završila osnovnu školu, a posle toga upisala gimnaziju na Novom Beogradu. Mirko Tabašević