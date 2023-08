Srpski glumac i hrvatska koleginica čekaju bebu: Karijeru grade u Holivudu, vole se 10 godina i imaju sina FOTO

Stefan Kapičić provodi leto na jadranskoj obali. Iako poslednjih godina živi i radi u Los Anđelesu i mogao bi da skokne, na primer, do Havaja ili neke druge egzotične destinacije, zgodni glumac preferira ove krajeve. Bliski su srcu i njemu i njegovoj supruzi Ivani Horvat, hrvatskoj glumici sa kojom je u braku od 2017. godine. Instagram

Dok Stefan čeka premijeru novog holivudskog filma u kome ćemo ga gledati, „The Last Voyage of the Demeter”, koja je zakazana za 11. avgust, par iz sve snage uživa na Crnogorskom primorju.

Društvo im pravi trogodišnji sin Ivan, a uskoro će porodični tim dobiti još jednog člana. Naime, lepa Zagrepčanka na moru sunča i stomak, pokazujući da je trudnoća prilično odmakla.

Instagram

Bračnom paru glavna baza je „fabrika snova”, gde Kapičić dobija ozbiljne uloge u blokbasterima. Među njima je i „Deadpool”, a kako je najavio, pojaviće se i u trećem nastavku sage o superheroju koga tumači Rajan Rejnolds.

I ljubavna priča sa Ivanom, koja traje već deset godina, ubrzo će dobiti nastavak. Proletos su objavili radosnu vest da će ponovo postati roditelji, Ivan se raduje jer će dobiti društvo, a da li će to biti brat ili sestra, saznaćemo za koju nedelju. Rich Polk/Getty Images