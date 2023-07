Šta će reći majka? Gudelj otkrio da li Anastasija uzima njegovo prezime ili on njeno, odlukom iznenadili sve FOTO

Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj spremni za stanu na ludi kamen

Novo poglavlje ljubavi! Fudbaler Nemanja Gudelj, pre mesec dana verio je Anastasiju Ražnatović, a snimak romantične prosidbe objavili su sinoć na društvenim mrežema.

Kako smo imali prilike da vidimo, emotivni čin dogodio se na Ibici, a Nemanja se potrudio oko svakog detalja, te joj je priredio intimnu večeru uz muzičare, sveće, latice ruža i balone, dok Cecina naslednica nije skidala osmeh sa lica.

Iako javnosti nije poznato kada će biti svadba i da li je par već zakazao venčanje, kao ni gde će se održati, ono što se zna jeste da li će buduća mlada zadržati devojačko ili uzeti Nemanjino prezime.

To je otkrio upravo Gudelj, kada je prokomentarisao Anastasijinu poslednju objavu na Instagramu.

Ražnatovićeva je večeras objavila nekoliko fotografija sa veridbe, a osim čestitki njenih prijatelja i pratilaca, oglasio se i Nemanja.

- AG - napisao je on, aludirajući da će Anastasija uzeti njegovo prezime Gudelj, a s obzirom na to da se često u medijima spekulisalo o odnosu Gudeljeve majke Olivere i snajke, ostaje nam da vidimo šta će ona reći na to, ali i Cecina reakcija mnoge zanima!

Da se i njoj dopada ova ideja, odgovorila je komentarom: "novo poglavlje". Instagram