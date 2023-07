Napustio je zemlju i nije se osvrnuo: Kuća Nikole Đurička u Los Anđelesu je prava luksuzna oaza FOTO

Kuća Nikole Đurička u Americi je nestvarna

Nikola Đuričko je davnih dana napustio Srbiju i već godinama živi u u Los Anđelesu, sa suprugom i njihovo dvoje dece.

Mada je i u našoj zemlji nizao brojne uspehe, kako filmske, tako i pozorišne, Đuričko i njegova supruga Ljiljana Nešić odlučili su da život nastave preko okeana.

Kako je on često isticao, kada je razmišljao da se odseli iz Srbije, upravo Ljiljana mu je bila glavni podstrekač i "vetar u leđa". Nikola i Ljiljana su u braku su duže od dvadeset godina. Iz te ljubavi rodilo se i dvoje dece, ćerka Nađa i sin Đorđe.

Njima se isplatila selidba, jer je Nikola ostvario karijeru u Americi, a posebno se istakao ulogom u hit seriji Stranger things na Netfilksovoj platformi.

Dom porodice Đuričko u Los Anđelesu, kako su pisali mediji, prvo je bio mali stan, a sad je to raskošna kuća na dva sprata sa modernim skupocenim nameštajem.

Nikola je proslavio 49. rođendan, pa je na Instagramu objavio fotografiju na kojoj duva svećice, a možemo ovom prilikom i da zavirimo u njegov dom. Instagram

Glumac je svojevremeno za magazin "Gloria" ispričao kako gleda na odlazak iz Srbije i šta radi u Los Anđelesu.





- Moja cela porodica se preselila, to je velika i uzbudljiva avantura za sve nas. Nisam ja otišao iz Srbije, to zvuči fatalno, a stvari zaista nisu takve. Ja ću uvek raditi i stvarati i u Srbiji, ali Amerika je ogromno tržište i planiram baš u Los Anđelesu da se usavršavam. Ovo je grad koji godišnje ima 300 sunčanih dana i najveće TV i filmske studije, a ja sam glumac - rekao je on tada.

— Mi doručkujemo zajedno, a onda Ljilja odvede Đorđa u školu koja je baš blizu, dok ja vozim Nađu u njenu školu. U kolima slušam diskove za učenje španskog jezika. Onda obavljamo dnevne obaveze, spremamo se za test iz vožnje, istražujemo grad, bakćemo se sa birokratijom, čitamo scenarije, družimo se sa prijateljima... Obično, kao i svi — otkrio je glumac kako izgleda tipičan dan u njihovoj porodici.